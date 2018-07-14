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Луценко сообщила, какие законопроекты Рада рассмотрит осенью первыми

Ирина Луценко
11:53 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: Представитель Президента Украины Ирина Луценко прогнозирует насыщенные и напряженные сессии Верховной Рады этой осенью.

Осень будет насыщенно-напряженная, поскольку обсуждение поправок к законопроекту о Избирательном кодексе также будет очень активным. О таком заявила в эфире "5-го канала" представитель Президента Украины в Верховной Раде, народный депутат от БПП Ирина Луценко.

"Начало наших осенних заседаний, кроме подготовки к бюджету, у нас все-таки будет – решить вопрос с Избирательным кодексом", – сказала политик.

Луценко сказала, что осенью должны рассмотреть поправки в Избирательный кодекс, а точнее – правки к нему. Она признала, что в первом чтении его приняли, но это все-таки устаревшая версия, и его нужно будет с помощью правок совершенствовать: "Нам обязательно надо проработать эти 5 тысяч поправок. По крайней мере мы, прорабатывая их, проанализируем, что нужно обновить, надо иметь нормы. И эта рабочая группа покажет, каким должно быть это избирательное законодательство, даже если оно новое должно написаться... Я думаю, месяц-полтора".

Нардепы разошлись на каникулы до сентября

На вопрос ведущего, нужно будет вносить эти правки именно в сессионном зале, а не вне его, нардеп ответила: "Конечно, мы вынуждены будем завершить этот процесс, поскольку его возглавил спикер парламента, я думаю, что мы в эту процедуру втянемся. Но все будет зависеть от того, насколько быстро мы будем идти по поправкам. То есть мы втянемся в эту процедуру, поэтому осень будет насыщенно-напряженная, потому что обсуждение этих поправок также будет очень активным".

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Новости Украины, Верховная Рада, Законопроекты, Ирина Луценко, Нардепы, Осень, Сессия.
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