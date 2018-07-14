Туск: Украинская поправка в законе об ИНП является "неразумным" подходом

В интересах поляков и украинцев имеется потребность как можно скорее выстроить фундамент для понимания, а не конфликта. Об этом в интервью польскому телеканалу tvn24, комментируя украинскую поправку в законе об Институте национальной памяти Польши, заявил президент Евросовета Дональд Туск.

"Идет речь не о том, чтобы не говорить правду, ведь только правда может быть фундаментом для примирения. В интересах Варшавы и Киева, поляков и украинцев, есть потребность скорейшего построения фундамента примирения, а не конфликта", - отметил Туск.

По его мнению, так называемая украинская поправка в законе об ИНП Польши является "неразумным" подходом, ведь такой "твердой" позицией Польши вряд ли будет возможность что-то достичь.

"Скорее всего будет реакция другой стороны, и в конечном итоге мы рассоримся. Сегодня я не должен говорить, кто от этого будет потирать руки, поскольку из Варшавы и Киева звучат неприветливые сигналы", - констатировал Туск.

Президент Евросовета напомнил, что Польша в свое время прошла сложный путь исторического примирения с Германией, и это требовало много усилий от простых людей, церквей, власти.

"Тоже самое нам необходимо в отношениях с Украиной, но нынешнюю ситуацию нельзя сравнивать с процессом польско-немецкого примирения", - подчеркнул он.

Туск отметил, что Киев сегодня как никогда нуждается в поддержке от Запада, и в частности от Польши, особенно в свете последних заявлений об Украине президента США Дональда Трампа.

"Украина все еще борется за свою независимость, Украина нуждается в поддержке как никогда до этого, особенно после разворота или при глубоком пересмотре американской политики в отношении Украины", - сказал Туск.

Он также добавил, что в нескольких разговорах с ним Трамп не скрывал, что "у него меньше энтузиазма в отношении Украины и он с большим пониманием относится к тому, что, мягко говоря, сделала Россия в Украине".

"Поэтому мы сегодня, как в кислороде, нуждаемся в поддержке, понимании и взаимном уважении между Польшей и Украиной", - подчеркнул Туск.

Он отметил, что несколько дней назад он разговаривал с Президентом Украины Петром Порошенко и публично обратился к украинцам на украинском, к полякам – на польском языке сделать все возможное, чтобы найти путь к примирению.

Как информировало агентство, в Польше на днях отмечалось 75-летие Волынской трагедии. Польская сторона не захотела совместного с украинцами почтения памяти польских и украинских жертв. Первые лица Польши, в частности президент Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий во время памятных мероприятий отмечали, что примирение между Польшей и Украиной невозможно без признания "исторической правды" о том, что случилось на Волыни.

Так называемая украинская поправка в законе об ИНП Польши приравнивает украинский национализм к коммунистическому и нацистскому тоталитарному режимов, а за отрицание преступлений украинских националистов против граждан Второй Речи Посполитой угрожает наказание, в частности тюремное заключение до трех лет.

Как известно, в Украине и Польше разное отношение к событиям на Волыни и в Восточной Галичине 1943-1944 годов. Сейм Польши назвал Волынскую трагедию "геноцидом" польского народа, украинские историки это отрицают. Польские историки возлагают ответственность за убийства гражданского населения исключительно на ОУН и УПА, а большинство украинских историков убеждены в ответственности за эти преступления обеих сторон. В Польше считают, что в результате этнических чисток погибли примерно 100 тыс. поляков и 5-10 тыс. украинцев. Вместо этого в Украине говорят о нескольких десятках тысяч убитых поляков и до 20 тыс. украинцев.

Накануне президент США Дональд Трамп назвал аннексию Крыма катастрофой своего предшественника Барака Обамы, отметив, что это одна из проблем, которые перешли ему в наследство и которые он пытается уладить.