Порошенко поручил направить часть вертолетов Airbus Helicopters для нужд ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с представителями компании Airbus Helicopters, которая намерена поставить Украине 55 вертолетов, отметил, что часть этой авиатехники могла бы пойти для нужд Вооруженных сил Украины, и попросил внести уточнения при реализации контракта.

Как сообщает в субботу пресс-служба президента Украины, в ходе встречи с исполнительным директором компании Airbus Helicopters Бруно Эвеном (Bruno Even), старшим вице-президентом, директором по региону Европа компании Airbus Helicopters Оливье Мишалоном (Olivier Michalon) и послом Франции в Украине Изабель Дюмон глава Украинского государства отметил потребность в вертолетах у Вооруженных сил Украины, особенно в условиях защиты территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Наша Украина сейчас отражает российскую агрессию и сумма, выделяемая на этот контракт, является очень значительной, и мы бы просили, чтобы часть этого контракта, часть вертолетов, могла бы пойти для Вооруженных сил Украины", - сказал П.Порошенко и попросил учесть это пожелание при подготовке основного соглашения, подписание которого должно состояться через месяц.

П.Порошенко отметил, что также поручил премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и министру внутренних дел Арсену Авакову проработать этот вопрос и при необходимости внести уточнения по комплектации вертолетов для таких целей.

"Мы имеем полную и единую позицию украинской стороны. Был бы очень признателен, если бы мы могли внести это уточнение при реализации контракта", - сказал президент, отметив, что Украина и Франция уже имеют положительный опыт сотрудничества с французскими компаниями.

Также П.Порошенко подчеркнул необходимость в вертолетах для оказания медицинских услуг в сельской местности, особенно в горных районах - Прикарпатье, Закарпатье, Львовской области. "Также я думаю, что это будет учтено. Чтобы на сегодняшний день врач добирался до пациента не 24 часа, а мог бы за считанные минуты или хотя бы часы оказать необходимую помощь и создать условия для эвакуации пострадавшего", - отметил президент.

В ходе встречи с представителями Airbus Helicopters П.Порошенко также подписал закон о ратификации соглашения между правительствами Украины и Франции об официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и защиты в Украине, которое предусматривает в том числе закупку 55 вертолетов.

"Вчера я подписал соответствующий закон, который ратифицирует указанное соглашение и фактически дал зеленый свет реализации соглашения", - сказал П.Порошенко.

Согласно документу французская сторона предоставляет Украине официальную поддержку в создании единой системы авиационной безопасности и защиты в форме кредита для реализации государственного инвестиционного проекта по закупке вертолетов и связанных с ними товаров, работ и услуг.

П.Порошенко подчеркнул, что создание единой системы авиабезопасности на базе Министерства внутренних дел, Госслужбы чрезвычайных ситуаций, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии – "нужный и очень важный для Украины проект, ведь служба обслуживания требует совершенствования и улучшения".

Президент также выразил удовлетворение достигнутыми договоренностями и не исключил "возможности создания совместных предприятий". "Украина имеет очень мощную базу вертолетостроения и с общими проектами мы можем выходить и на рынки третьих стран, в чем я очень заинтересован", - резюмировал глава Украинского государства.

Ранее в этот день представители Украины и Франции подписали контракт на приобретение 55 вертолетов Airbus Helicopters для системы авиационной безопасности и защиты Министерства внутренних дел Украины. Церемония подписания состоялась в Киеве при участии премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, главы МВД Украины Арсена Авакова и посла Франции в Украине Изабель Дюмон.

Первый заместитель главы МВД Сергей Яровой после подписания документа уточнил, что был подписан контракт на поставку 55 вертолетов для всех подразделений МВД. Вертолеты будут предназначены для широкого спектра миссий: наблюдение за границей, выполнение полицейских функций, миссии гражданской защит. По информации МВД Украины, основными задачами вертолетных подразделений МВД будут: спасение и общественный порядок, уголовные расследования, антитеррористические и специальные миссии, охрана государственной границы и безопасность на дорогах.

Согласно контракту, в Украину поступят 21 вертолет Н225, 10 вертолетов Н145 и 24 вертолета Н125. Стоимость контракта составила 555 млн евро, которая учитывает как закупку вертолетов, так техническую поддержку и обучение пилотов и обслуживающего персонала. Часть средств предоставляет пул французских банков, а также казначейство Франции в форме среднесрочных кредитов.

29 мая глава МВД А. Аваков и госсекретарь Министерства экономики и финансов Франции Дельфином Жени-Стефанном (Delphine Geny-Stephann) подписали в Париже межправительственное соглашение о закупке украинской стороной 55 вертолетов семейства Airbus Helicopters. Соглашение было ратифицировано Верховной Радой в июне

По данным La Tribune, подписанное соглашение предусматривает закупку украинской стороной у Airbus Helicopters вертолетов H125, H145 и H225. Общая сумма сделки оценивается в порядка EUR 555 млн. Поставка первых четырех вертолетов H225 Super Puma украинскому заказчику намечена на 2018 год.

В связи с этим La Tribune также уточняло: часть закупаемых украинской стороной у Airbus машин будет новыми, часть вертолетов, в частности, тяжелые H225 грузоподъемностью более 10 тонн, принадлежат французской лизинговой Parilease - дочерней компании BNP Paribas.

В 2017 году МВД озвучило планы по созданию в Украине уже в 2018 году государственной системы вертолетной службы спасения и реагирования на чрезвычайные ситуации, которая будет оснащена вертолетами украинского и западного производства.

В госбюджете 2018 года на создание единой госсистемы авиабезопасности и гражданской обороны предусмотрено 900 млн грн, из них 200 млн грн - по линии общего фонда, 700 млн грн - по линии спецфонда за счет поступлений от спецконфискации. Еще 400 млн грн должны быть выделены по линии общего фонда на приобретение, модернизацию и ремонт вертолетной техники входящей в подчинение МВД Госсслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Украина рассчитывает получить первые вертолеты - трех моделей Н145, Н125 и Н225 - уже в этом году. Вертолеты будут эксплуатироваться подразделениями ГСЧС, Погранслужбы и Нацгвардии.