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Украина за год поднялась на семь ступенек в рейтинге инновационных стран

Петр Порошенко
03:36 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко рассказал о прогрессе страны в области инноваций.

Украинское государство в течение года поднялась на 43-е место в рейтинге инновационных стран.

Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко в своем Тwitter.

"Украина поднялась в рейтинге инновационных стран на 43 место, поднявшись за год на семь ступенек. За последние три года Украине удалось подняться в этом рейтинге более чем на 20 позиций", - говорится в сообщении Главы государства.

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Новости Украины, Инновации, мир, Петр Порошенко, Украина.
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