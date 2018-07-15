Украина за год поднялась на семь ступенек в рейтинге инновационных стран

Украинское государство в течение года поднялась на 43-е место в рейтинге инновационных стран.

Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко в своем Тwitter.

"Украина поднялась в рейтинге инновационных стран на 43 место, поднявшись за год на семь ступенек. За последние три года Украине удалось подняться в этом рейтинге более чем на 20 позиций", - говорится в сообщении Главы государства.