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Арестованный активист написал евродепутату Хармс о преследованиях в Крыму

Ребекка Хармс
09:00 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Активист объединения "Крымская солидарность" Сервер Мустафаев, арестованный в Крыму по делу "Хизб ут-Тахрир" передал письмо евродепутату Ребекке Хармс.

Активист объединения "Крымская солидарность" Сервер Мустафаев, арестованный в Крыму по бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир", передал письмо евродепутату Ребекке Хармс. Об этом сама Хармс сообщила на личном сайте, передает "Радио свобода".

Мустафаев просит Хармс обратить внимание международного сообщества на политические преследования граждан в оккупированном Крыму.

"Сегодня более 115 детей воспитываются без родителей, дети остаются без их заботы и любви. Матери и женщины десятков политзаключенных находятся под постоянным психологическим и эмоциональным давлением. Очевидно, что безнаказанность, связанная с политической конъюнктурой, как в Крыму, так и в Украине, бессилие от несправедливости репрессий, посеяла мысли о безнадежности среди некоторых из нас. Но молодые активисты полны сил. Они уверены, что облегчение придет, а ложь пропадет", – пишет Сервер Мустафаев.

Хармс сообщила, что лично знакома с Мустафаевым и раньше общалась с ним по видеосвязи. Она назвала его политическим узником и осудила действия российской власти в отношении крымчан. Ребекка Хармс также заявила, что те, кто "празднует чемпионат мира в России", поддерживают авторитарный режим.

"Оставаясь безмолвной, ФИФА не только нарушает собственные правила, но и поддерживает авторитарный режим за счет свободы таких людей, как Сервер Мустафаев", – написала евродепутат.

В октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. ФСБ инкриминирует им участие в организации "Хизб ут-Тахрир". 21 мая 2018 года в Крыму были задержаны координатор "Крымской солидарности" Сервер Мустафаев и Эдем Смаилов. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир".

Активист "Хизб ут-Тахрир" объявил голодовку

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею в 2014 году Крыму. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список объединений, названных "террористическими".

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследования мотивированным по религиозному признаку.

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Новости Украины, Активист, Евродепутат, Крымская солидарность, Письмо, Ребекка Хармс, Север Мустафаев.
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