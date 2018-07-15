Порошенко: Автокефалия является одним из столпов мировой геополитики

Автокефальная церковь является одним из столпов национальной безопасности Украины, заявляет президент Украинского государства Петр Порошенко.

"Автокефалия является одним из столпов Украинского государства, украинской нации, украинской национальной безопасности, и в конце концов, всей мировой геополитики", - сказал П.Порошенко в воскресенье в Тернопольской области.

При это глава государства подчеркнул, что ситуация с предоставлением томоса Украинской православной церкви непроста.

"Противодействие масштабно и системно. Нет никаких оснований считать, будто бы томос у нас в кармане. У нас с вами остается две вещи для того, чтобы его получить: молиться и бороться", - сказал П.Порошенко.

Он отметил, что остается убежден в том, что церковь должна быть независимой.

"Речь не идет о создании государственной церкви, церкви были и будут независимыми от государства, как это и предусмотрено Конституцией. Я твердо стою на том, чтобы церковь в Украине была независимой от государства, но особенно от государства иностранного", - подчеркнул президент.

Глава Украинского государства сообщил, что написал об этом Папе римскому Франциску и на днях государственной секретарь Ватикана сообщил, что "папа Франциск с большим удовлетворением констатирует, что власть в Украине гарантирует полное соблюдение религиозной свободы для верующих всех конфессий".