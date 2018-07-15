"Крымского диверсанта" Панова могут этапировать в РФ

Евгения Панова, которого в оккупированном Крыму приговорили к 8 годам колонии строгого режима, могут этапировать с полуострова в российское заведение отбывания наказания. Об этом заявила руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, сообщают "Крым. Реалии".

"Его этапируют из Крыма, поскольку на полуострове вообще нет колонии строгого режима", - отметила правозащитница.

Она считает, что это делается специально: для того, чтобы прервать связи осужденных с семьей, чтобы родственникам, правозащитникам и адвокатам было тяжелее добраться к этим людям.

Скрипник также сообщила, что на приговор готовится апелляционная жалоба. Кроме того, сторона защиты собирает материалы для обращения в Европейский суд по правам человека.

Как сообщалось, 13 июля "верховный суд Крыма" огласил приговор украинцу Евгению Панову, обвиняемому в подготовке диверсии на территории аннексированного полуострова, - его приговорили к 8 годам колонии строгого режима.