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"Крымского диверсанта" Панова могут этапировать в РФ

Евгений Панов
15:46 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Украинца Евгения Панова, которого в оккупированном Крыму приговорили к 8 годам колонии строгого режима могут этапировать в российское заведение.

Евгения Панова, которого в оккупированном Крыму приговорили к 8 годам колонии строгого режима, могут этапировать с полуострова в российское заведение отбывания наказания. Об этом заявила руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, сообщают "Крым. Реалии".

"Его этапируют из Крыма, поскольку на полуострове вообще нет колонии строгого режима", - отметила правозащитница.

Она считает, что это делается специально: для того, чтобы прервать связи осужденных с семьей, чтобы родственникам, правозащитникам и адвокатам было тяжелее добраться к этим людям.

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Скрипник также сообщила, что на приговор готовится апелляционная жалоба. Кроме того, сторона защиты собирает материалы для обращения в Европейский суд по правам человека.

Как сообщалось, 13 июля "верховный суд Крыма" огласил приговор украинцу Евгению Панову, обвиняемому в подготовке диверсии на территории аннексированного полуострова, - его приговорили к 8 годам колонии строгого режима.

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Новости Украины, Евгения Панов, Колония в РФ, Оккупированный Крым, Приговор, Этапирование.
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