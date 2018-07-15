Денисовой прислали письмо из РФ о состоянии здоровья Сенцова
Новости Украины: В России состояние здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова, голодающего уже 63 дня, оценивают как удовлетворительное.
Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова обнародовала письмо от председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова.
В нем говорится о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова. В частности, в письме утверждается, что "состояние здоровья подсудимого оценивается российскими медиками как удовлетворительное".
"Он (Федотов – прим. ред.) сообщил, что Олег под "постоянным динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где отбывает наказание. Ежедневно его осматривают медики, проводят клинико-лабораторные исследования, поддерживающая терапия, направленная на поддержку основных функций органов и систем организма, недопущение возникновения осложнений. Состояние здоровья подсудимого оценивается как удовлетворительное", - написала Денисова в соцсети Facebook в пятницу, 13 июля.
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По данным Федотова, факты отказа Олега Сенцова от медицинской помощи и поддерживающей терапии не зарегистрированы.
Напомним, недавно было обнародовано видео с Олегом Сенцовым, сделанное впервые за 2 года тюрьмы.