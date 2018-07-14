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Мать Сенцова спрогнозировала реакцию сына на прошение Путину о помиловании

Людмила Сенцова
08:59 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Мать украинского политзаключенного Олега Сенцова, Людмила Сенцова допускает, что сын негативно отреагирует на ее письмо президенту РФ о помиловании.

Мать украинского политзаключенного, незаконно осужденного в РФ Олега Сенцова, Людмила Сенцова, допускает, что реакция сына на письмо с просьбой о его помиловании, которое она написала президенту России Владимиру Путину, может быть отрицательной. Об этом она рассказала "Крым.Реалии".

В то же время мать Сенцова надеется, что ее отношения с сыном, который неоднократно делал заявления против просьб к Путину о помиловании, "никак не изменятся".

13 июля мать Сенцова, приговоренного к 20 годам колонии по обвинению в терроризме, попросила президента России Владимира Путина помиловать ее сына.

Также в сети появились первые за два года кадры, на которых можно увидеть Олега Сенцова в заключении. 13 июля 2018 года ему исполнилось 42 года. Он голодает 61 день.

На Майдане Независимости в Киеве около 400 человек приняли участие в акции в поддержку украинского политзаключенного Кремля Олега Сенцова и других незаконно осужденных украинцев.

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Все по теме:

Новости Украины, Владимир Путин, Людмила Сенцова, Олег Сенцов, Отрицательная реакция, Президент РФ, Прошение о помиловании, Украинский политзаключенный.
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