Нардеп вышел из партии "УКРОП" и заявил о намерении баллотироваться в президенты

Народный депутат Украины (внефракционный) Виталий Куприй написал заявление о прекращении членства в партии "УКРОП" ("Украинское объединение патриотов") и намерен баллотироваться в президенты Украины.

"Сегодня знаменательный день в моей политической карьере. Я решил выйти из партии "УКРОП" и самостоятельно бороться за пост президента Украины", - написал нардеп на странице в Фейсбуке в понедельник.

Он прикрепил к своему посту фотокопию соответствующего заявления (от 16 июля) на имя председателя партии "УКРОП" Тараса Батенко.

В.Куприй поблагодарил коллег по партии за сотрудничество, отметив при этом, что на данном этапе, по его ощущениям, он сможет "стать лидером отдельной политической силы, которая будет решительно действовать, чтобы победить в войне, остановить коррупцию, в разы поднять социальное обеспечение народа".

По словам В.Куприя, он готов взять на себя ответственность за изменения в стране для улучшения качества жизни населения в ближайшее время. Для этого, отметил депутат, ему нужно самостоятельно формировать "свою команду, идеологию и стратегию действий".

"Я иду в президенты не один. Рядом со мной уже есть люди, на которых можно опереться и которым можно доверить развитие государства", - подчеркнул парламентарий, призвав желающих присоединяться к его команде.

Согласно информации на сайте партии "УКРОП", В.Куприй - член комиссии партийного контроля "УКРОПа".

Очередные президентские выборы в Украине пройдут весной 2019 года.