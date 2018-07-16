Луценко: Горбатюк назначен начальником управления спецрасследования

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что в связи с реорганизацией ряда департаментов в Генеральной прокуратуре не были заменены или отстранены следователи в "майдановских делах".

"К сожалению, я не доволен деятельностью бывшего департамента Горбатюка (департамента специальных расследований, возглавляемого Сергеем Горбатюком – ИФ) … Мое решение относительно реорганизации этого и других департаментов является абсолютно необходимым", - сказал генпрокурор на брифинге в понедельник в Киеве.

Он подчеркнул, что решение о реорганизации касается не только департамента С.Горбатюка. "Ни один следователь, ни один прокурор в "делах Майдана" не был сменен или отстранен. Все они как работали, так и работают в тех же делах. Единственное, что сменилось, – это статус Горбатюка", - отметил генпрокурор.

Ю.Луценко сообщил: "Согласно приказу, который был сегодня обнародован, Горбатюк по его заявлению назначен мною на должность начальника следственного управления, которым он и был до моего прихода в Генпрокуратуру".

Как сообщалось, на минувшей неделе генпрокурор своим приказом ликвидировал четыре самостоятельных структурных подразделения Генпрокуратуры, среди которых департамент специальных расследований, и создал два управления, в том числе одноименное.

"Ликвидированы 4 самостоятельных структурных подразделения Генеральной прокуратуры, а именно: департамент расследования особо важных дел в сфере экономики; департамент специальных расследований; управление расследования преступлений, связанных с преступными организациями; управление процессуального руководства в уголовных производствах следователей управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями", - сообщала пресс-служба Генпрокуратуры.