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Луценко: Горбатюк назначен начальником управления спецрасследования

Сергей Горбатюк
17:53 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Экс-главу департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергея Горбатюка назначили начальником управления специальных расследований.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что в связи с реорганизацией ряда департаментов в Генеральной прокуратуре не были заменены или отстранены следователи в "майдановских делах".

"К сожалению, я не доволен деятельностью бывшего департамента Горбатюка (департамента специальных расследований, возглавляемого Сергеем Горбатюком – ИФ) … Мое решение относительно реорганизации этого и других департаментов является абсолютно необходимым", - сказал генпрокурор на брифинге в понедельник в Киеве.

Он подчеркнул, что решение о реорганизации касается не только департамента С.Горбатюка. "Ни один следователь, ни один прокурор в "делах Майдана" не был сменен или отстранен. Все они как работали, так и работают в тех же делах. Единственное, что сменилось, – это статус Горбатюка", - отметил генпрокурор.

Ю.Луценко сообщил: "Согласно приказу, который был сегодня обнародован, Горбатюк по его заявлению назначен мною на должность начальника следственного управления, которым он и был до моего прихода в Генпрокуратуру".

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Как сообщалось, на минувшей неделе генпрокурор своим приказом ликвидировал четыре самостоятельных структурных подразделения Генпрокуратуры, среди которых департамент специальных расследований, и создал два управления, в том числе одноименное.

"Ликвидированы 4 самостоятельных структурных подразделения Генеральной прокуратуры, а именно: департамент расследования особо важных дел в сфере экономики; департамент специальных расследований; управление расследования преступлений, связанных с преступными организациями; управление процессуального руководства в уголовных производствах следователей управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями", - сообщала пресс-служба Генпрокуратуры.

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Новости Украины, Генеральная прокуратура, Генпрокуратура, Сергей Горбатюк, Украина, Юрий Луценко.
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