Арьев спрогнозировал, что будут означать регулярные встречи Трампа и Путина

Народный депутат Украины Владимир Арьев (фракция "Блок Петра Порошенко") считает, что в случае приобретения регулярного характера встреч между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным можно будет расценивать это как торговлю сторон "за что-то".

"По итогам встречи Трампа и Путина главной новостью остался сам факт встречи. Если эти встречи станут регулярными, тогда можно говорить, что за что-то торгуются", - написал В.Арьев на своих аккаунтах в соцсетях в понедельник после встречи президентов США и РФ в Хельсинки.

Он добавил: "А нам все равно свое делать".

После встречи с В.Путиным президент США заявил, что согласен "часто встречаться в будущем".

"Важно продолжить эту беседу, и мы согласились в том, что скорее всего будем часто встречаться в будущем, и надеемся, что решим все проблемы, которые мы обсуждали сегодня", - сказал Д.Трамп на пресс-конференции.