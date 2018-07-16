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Арьев спрогнозировал, что будут означать регулярные встречи Трампа и Путина

Владимир Арьев
20:21 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Народный депутат Владимир Арьев считает, что если президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин будут часто встречаться, это значит, что они торгуются.

Народный депутат Украины Владимир Арьев (фракция "Блок Петра Порошенко") считает, что в случае приобретения регулярного характера встреч между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным можно будет расценивать это как торговлю сторон "за что-то".

"По итогам встречи Трампа и Путина главной новостью остался сам факт встречи. Если эти встречи станут регулярными, тогда можно говорить, что за что-то торгуются", - написал В.Арьев на своих аккаунтах в соцсетях в понедельник после встречи президентов США и РФ в Хельсинки.

Он добавил: "А нам все равно свое делать".

После встречи с В.Путиным президент США заявил, что согласен "часто встречаться в будущем".

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"Важно продолжить эту беседу, и мы согласились в том, что скорее всего будем часто встречаться в будущем, и надеемся, что решим все проблемы, которые мы обсуждали сегодня", - сказал Д.Трамп на пресс-конференции.

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Новости Украины, Владимир Арьев, Встреча, Дональд Трамп, Торги.
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