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В вопросе Крыма Трамп и Путин придерживаются разных точек зрения

Владимир Путин и Дональд Трамп
21:22 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Президент РФ Владимир Путин комментируя позицию президент США Дональда Трампа по Крыму, заявил, что у России другая точка зрения и этот вопрос для них закрыт.

Глава РФ Владимир Путин, комментируя позицию президента США Дональда Трампа о незаконности присоединения Крыма к России, заявил, что РФ придерживается иной точки зрения, и для них этот вопрос "закрыт". Об этом Путин заявил на совместной пресс-конференции в Хельсинки в ответ на вопрос журналистов о том, что Трамп ему сказал о Крыме.

"Позиция президента Трампа по Крыму известна. Он ее придерживается. Он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации. У нас другая точка зрения. Мы считаем, что мы провели референдум в полном соответствии с международным правом... Для нас, для РФ, этот вопрос закрыт. Все", - отметил Путин.

Как сообщалось ранее, сегодня в Хельсинки прошла встреча американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Их беседа тет-а-тет продолжалась более двух часов, хотя планировалось только 90 минут. После этого начались переговоры в расширенном формате.

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А позже последовала совместная пресс-конференция Трампа и Путина.

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Новости Украины, Владимир Путин, Дональд Трамп, Крым, Позиция, Расхождения.
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