Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 17.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко рассказал о наращивании военного присутствия РФ в аннексированном Крыму
Порошенко рассказал о наращивании военного присутствия РФ в аннексированном Крыму
Новости: Полторак: США выделят для ВСУ еще $100 млн
Полторак: США выделят для ВСУ еще $100 млн
Новости: Роналду в "Ювентусе": встреча с партнерами, медосмотр и первая пресс-конференция
Как прошел первый день Роналду в "Ювентусе"
Новости: Туринскую плащаницу считают подделкой
Туринскую плащаницу считают подделкой
X

Порошенко рассказал о наращивании военного присутствия РФ в аннексированном Крыму

Петр Порошенко
00:54 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Президент проинформировал, что Россия разместила в Крыму ударную авиацию, новейшие ракеты и ЗРК.

Российская Федерация после незаконной аннексии Крыма значительно нарастила свое военное присутствие на полуострове и усилила флот новейшей техникой и вооружением.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко, выступая перед участниками многонациональных международных учений Sea Breeze 2018 в Одессе, сообщает корреспондент Укринформа.

"После незаконной аннексии Крыма мы видим резкий рост эскалации напряжения. Россия на незаконно оккупированной территории резко увеличила свои военные группировки, впервые там размещена ударная авиация, новейшие ракетные комплексы, новейшие зенитные комплексы", - подчеркнул Порошенко.

Кроме того, он подчеркнул, что российский Черноморский флот, который незаконно находится в аннексированном украинском Севастополе, усилен подводными лодками, новыми военными кораблями и вооружены дальнобойными ракетами морского базирования.

Как сообщалось, в учениях Sea Breeze 2018 участвуют флагман 6-го флота ВМФ Соединенных Штатов USS Mount Whitney, эскадренный миноносец США УРО USS Porter, турецкий фрегат TCG Yavuz, болгарский корвет BGS Bodri, турецкая подводная лодка TCG Yildiray, более двух десятков кораблей и катеров ВМС ВС Украины и ГНСУ, а также 25 самолетов и вертолетов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Sea Breeze-2018, Оккупированный Крым, Петр Порошенко, Россия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Гройсман пообещал найти помещение для Антикорсуда Куприй будет баллотироваться в президенты Украины Геращенко хочет, чтобы Рада рассмотрела гуманитарное разминирование Донбасса

Последние новости

Маккейн о встрече Трампа и Путина: Ни один президент США себя так не унижал Стала известна дата и участники "Топ-модель по-украински 5" Лидер "МЮ" Погба может перейти в "Барселону" за €150 млн
Сегодня читают
01 В Киеве маршрутки следом за метро начали повышать стоимость проезда
02 Пакьяо готов выйти на ринг против украинца Ломаченко
03 Лилия Ребрик поделилась снимками из отдыха
04 Клип "November Rain" установил рекорд на YouTube
05 Способы, которые помогут оригинально сбросить лишний вес
Новости сегодня
01:34 Самобытная красота африканских девушек в объективе британского фотографа (Фото)
00:35 Геращенко: Именно парламент уже два года блокирует обновление ЦИК
00:28 Трамп: Россия готова сотрудничать в вопросе денуклеаризации КНДР
00:16 Порошенко: Мы находимся на восточном фланге НАТО и мы совместно защищаем Европу
23:58 Смех до упаду: веселые картинки и приколы для шикарного настроения
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Геращенко: Надо работать, а не постоянно грезить выборами
Геращенко: Надо работать, а не грезить выборами
Новости: В США обвинили в шпионаже 29-летнюю россиянку
В США обвинили в шпионаже 29-летнюю россиянку
Новости: Транзит газа: В "Нафтогазе" ответили на заявление Путина в Хельсинки
Транзит газа: В "Нафтогазе" ответили на заявление Путина
Новости: Удивительные факты о человеческом теле, которые помогут взглянуть на себя по-новому
Удивительные факты о человеческом теле, которые помогут взглянуть на себя по-новому
Добавить комментарий
0