Порошенко рассказал о наращивании военного присутствия РФ в аннексированном Крыму

Российская Федерация после незаконной аннексии Крыма значительно нарастила свое военное присутствие на полуострове и усилила флот новейшей техникой и вооружением.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко, выступая перед участниками многонациональных международных учений Sea Breeze 2018 в Одессе, сообщает корреспондент Укринформа.

"После незаконной аннексии Крыма мы видим резкий рост эскалации напряжения. Россия на незаконно оккупированной территории резко увеличила свои военные группировки, впервые там размещена ударная авиация, новейшие ракетные комплексы, новейшие зенитные комплексы", - подчеркнул Порошенко.

Кроме того, он подчеркнул, что российский Черноморский флот, который незаконно находится в аннексированном украинском Севастополе, усилен подводными лодками, новыми военными кораблями и вооружены дальнобойными ракетами морского базирования.

Как сообщалось, в учениях Sea Breeze 2018 участвуют флагман 6-го флота ВМФ Соединенных Штатов USS Mount Whitney, эскадренный миноносец США УРО USS Porter, турецкий фрегат TCG Yavuz, болгарский корвет BGS Bodri, турецкая подводная лодка TCG Yildiray, более двух десятков кораблей и катеров ВМС ВС Украины и ГНСУ, а также 25 самолетов и вертолетов.