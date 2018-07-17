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Порошенко убежден, что Трамп не сдал Крым Путину

Петр Порошенко и Дональд Трамп
05:09 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Президент заверил, что Трамп не сдал ни одной позиции по Украине.

Президент Петр Порошенко убежден, что президент США Дональд Трамп не сдал ни одной позиции в отношении Украины.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает корреспондент Укринформа.

"Очень хорошо, что президент Трамп не сдал ни одной позиции по Украине", - убежден Порошенко.

В то же время он подчеркнул, что сейчас есть сообщения со слов президента России Владимира Путина, что Трамп заявил, что Крым есть и будет оставаться украинским, а аннексия была незаконной.

"Помните ответ Путина? Смешно, но Путин заявил, что они, имеется в виду - россияне, провели референдум и захватили его (Крым - ред.). Не украинцы, не украинская власть, не украинский народ, а они провели референдум! Это является еще одним убедительным доказательством незаконности аннексии", - подчеркнул Порошенко.

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Новости Украины, Дональд Трамп, Оккупированный Крым, Петр Порошенко, Хельсинки.
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