Порошенко убежден, что Трамп не сдал Крым Путину
Новости Украины: Президент заверил, что Трамп не сдал ни одной позиции по Украине.
Президент Петр Порошенко убежден, что президент США Дональд Трамп не сдал ни одной позиции в отношении Украины.
Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает корреспондент Укринформа.
"Очень хорошо, что президент Трамп не сдал ни одной позиции по Украине", - убежден Порошенко.
В то же время он подчеркнул, что сейчас есть сообщения со слов президента России Владимира Путина, что Трамп заявил, что Крым есть и будет оставаться украинским, а аннексия была незаконной.
"Помните ответ Путина? Смешно, но Путин заявил, что они, имеется в виду - россияне, провели референдум и захватили его (Крым - ред.). Не украинцы, не украинская власть, не украинский народ, а они провели референдум! Это является еще одним убедительным доказательством незаконности аннексии", - подчеркнул Порошенко.