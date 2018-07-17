Прогнозы Геращенко о попытке Путина дискредитировать Минский процесс
Новости Украины: Вице-спикер Ирина Геращенко делиться своими прогнозами о попытках Путина сорвать Минский процесс для отмены санкций против России.
Вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко прогнозирует попытки президента РФ Владимира Путина дискредитировать Минский процесс для отмены санкций против России.
Об этом она сказала в интервью.
"Конечно, сейчас очень непростая ситуация, стагнация, которая будет усиливаться с приближением выборов. Потому что Путин будет использовать любой шанс для дискредитации "Нормандского формата", Минского процесса. Потому что то, чего он хочет, - это избавиться от санкций, обвинить Украину в невыполнении соглашений, манипулировать, что якобы на Донбассе полыхает гражданский конфликт, а "их там нет", - заявила Геращенко.
Она в очередной раз напомнила, что в Минске отсутствует прогресс в вопросе освобождения заложников, разоружения, допуска гуманитарных миссий, создании рабочей подгруппы относительно границы.
"Минские соглашения не идеальны, но важны тем, что под ними стоит подпись представителя Российской Федерации, и Москва теперь несет ответственность за свою бездеятельность и невыполнение соглашений через санкции. И санкции, нравится это нашей оппозиции не нравится, - они привязаны именно к выполнению Минских соглашений", - сказала она.
По ее мнению, сейчас нет альтернативы Минскому процессу и другим форматам переговоров.
Геращенко считает, что Путин "разыграет карту" заложников перед выборами
"У нас популярно критиковать Минские соглашения, теоретизировать, что вместо "Нормандского" следует создать "Будапештский формат". Будапештский, Женевский, марсианский - нет вопросов, в теории мы все все знаем. Только вы спросите у Соединенных Штатов и Трампа, они заходят сейчас в Будапештский формат, согласна ли на это Российская Федерация, Европейский Союз готов к этому?", - подчеркнула первый вице-спикер.
Как сообщалось, во вторник, 17 июля, в Париже пройдет встреча в "Нормандском формате" на уровне заместителей дипломатических советников лидеров стран Франции, Германии, Украины и России.