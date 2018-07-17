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Прогнозы Геращенко о попытке Путина дискредитировать Минский процесс

Вице-спикер Украины Ирина Геращенко
11:59 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Вице-спикер Ирина Геращенко делиться своими прогнозами о попытках Путина сорвать Минский процесс для отмены санкций против России.

Вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко прогнозирует попытки президента РФ Владимира Путина дискредитировать Минский процесс для отмены санкций против России.

Об этом она сказала в интервью.

"Конечно, сейчас очень непростая ситуация, стагнация, которая будет усиливаться с приближением выборов. Потому что Путин будет использовать любой шанс для дискредитации "Нормандского формата", Минского процесса. Потому что то, чего он хочет, - это избавиться от санкций, обвинить Украину в невыполнении соглашений, манипулировать, что якобы на Донбассе полыхает гражданский конфликт, а "их там нет", - заявила Геращенко.

Она в очередной раз напомнила, что в Минске отсутствует прогресс в вопросе освобождения заложников, разоружения, допуска гуманитарных миссий, создании рабочей подгруппы относительно границы.

"Минские соглашения не идеальны, но важны тем, что под ними стоит подпись представителя Российской Федерации, и Москва теперь несет ответственность за свою бездеятельность и невыполнение соглашений через санкции. И санкции, нравится это нашей оппозиции не нравится, - они привязаны именно к выполнению Минских соглашений", - сказала она.

По ее мнению, сейчас нет альтернативы Минскому процессу и другим форматам переговоров.

Геращенко считает, что Путин "разыграет карту" заложников перед выборами

"У нас популярно критиковать Минские соглашения, теоретизировать, что вместо "Нормандского" следует создать "Будапештский формат". Будапештский, Женевский, марсианский - нет вопросов, в теории мы все все знаем. Только вы спросите у Соединенных Штатов и Трампа, они заходят сейчас в Будапештский формат, согласна ли на это Российская Федерация, Европейский Союз готов к этому?", - подчеркнула первый вице-спикер.

Как сообщалось, во вторник, 17 июля, в Париже пройдет встреча в "Нормандском формате" на уровне заместителей дипломатических советников лидеров стран Франции, Германии, Украины и России.

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Новости Украины, Владимир Путин, Ирина Геращенко, Минск, Прогнозы.
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