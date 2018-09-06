Стало известно, когда суд продолжит заслушивать обвинительный акт Насирову

Шевченковский районный суд Киева продолжит 14 сентября заслушать обвинительный акт бывшему председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову. Об этом УНН сообщил его адвокат Константин Дорошенко.

"Следующее заседание должно состояться 14 сентября в 13:30. Продолжим слушать обвинительный акт", - сказал Дорошенко.

По его словам, сейчас объявлено в суде около 370 страниц акта из 774.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство защиты бывшего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова о снятии ареста с 50 тыс. долл. наличных средств, которые были изъяты из банковского учреждения.

Как сообщалось, Шевченковский районный суд Киева продлил экс-руководителю ГФС Роману Насирову процессуальные обязанности до 13 октября. 31 января 2018 года Кабинет министров освободил Романа Насирова с должности председателя ГФС.

Экс-глава ГФС Роман Насиров и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия).