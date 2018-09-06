День Независимости Украины

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 06.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Сенцова могут выдвинуть на премию Сахарова
Сенцова могут выдвинуть на премию Сахарова
Новости: В Украине запретили один из препаратов для лечения гепатита
В Украине запретили один из препаратов для лечения гепатита
Новости: Чехия – Украина: где и когда смотреть матч Лиги наций
Чехия – Украина: где и когда смотреть матч Лиги наций
Новости: Стало известно, какие астрономические явления ждут мир в сентябре месяце
Стало известно, какие астрономические явления ждут мир в сентябре месяце
X

Стало известно, когда суд продолжит заслушивать обвинительный акт Насирову

Роман Насиров
16:45 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Суд Киева продолжит заслушивать обвинительный акт Роману Насирову 14 сентября.

Шевченковский районный суд Киева продолжит 14 сентября заслушать обвинительный акт бывшему председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову. Об этом УНН сообщил его адвокат Константин Дорошенко.

"Следующее заседание должно состояться 14 сентября в 13:30. Продолжим слушать обвинительный акт", - сказал Дорошенко.

По его словам, сейчас объявлено в суде около 370 страниц акта из 774.

Не отлучаться из Киева и носить браслет: суд отказал в ходатайстве Насирову
Не отлучаться из Киева и носить браслет: суд отказал в ходатайстве НасировуЧитать полностью

Напомним, Шевченковский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство защиты бывшего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова о снятии ареста с 50 тыс. долл. наличных средств, которые были изъяты из банковского учреждения.

Как сообщалось, Шевченковский районный суд Киева продлил экс-руководителю ГФС Роману Насирову процессуальные обязанности до 13 октября. 31 января 2018 года Кабинет министров освободил Романа Насирова с должности председателя ГФС.

Экс-глава ГФС Роман Насиров и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Обвинительный акт Насирову, Роман Насиров, Украина, Шевченковский районный суд Киева.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Итоги дня 5 сентября: Повышение цен на алкоголь, комментарий Порошенко по выводам ОЗХО, петиция об освобождении Сенцова на сайте Белого дома Тука спрогнозировал, каким будет будущее Донбасса Рада может принять закон о размещении войск НАТО

Последние новости

В Красногоровки в результате обстрелов загорелся дом Потап сделал брутальное селфи без бороды Милинкович-Савич отказал грандам ради Лиги чемпионов с Лацио
Сегодня читают
01 Россия пожалуется в ФИФА на форму сборной Украины
02 УЕФА ответил России на жалобу по поводу "Слава Украине"
03 Делегация из США прибыла в Крым
04 Рада может принять закон о размещении войск НАТО
05 Зозуля - о возможном возвращении в Динамо
Новости сегодня
17:13 Стало известно, какая область в Украине стала аутсайдером по ремонту дорог
17:11 Поддельная копия Viber крадет информацию со смартфонов
17:11 Ключевой игрок Чили получил травму и отправился в Барселону
17:07 Величественные снимки самых больших представителей семейства кошачьих (Фото)
17:04 В результате конфликта в Одесской больнице пострадали четыре медика
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Раде ратифицировали соглашения о реадмиссии
В Раде ратифицировали соглашения о реадмиссии
Новости: Суд в Херсоне продлил арест Вышинскому
Суд в Херсоне продлил арест Вышинскому
Новости: Стало известно, когда Сенцов встретиться с адвокатом
Стало известно, когда Сенцов встретиться с адвокатом
Новости: Аманда Байнс вернулась в социальные сети
Аманда Байнс вернулась в социальные сети
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь