Гройсман: Результат переговоров с миссией МВФ будет через 2 недели

Экономика растет, но Украина имеет долг, который сама не может выплатить, потому нужно выходить на внешние рынки, перекредитовываться и сотрудничать с МВФ, о результатах переговоров с которым будет известно через две недели. Об этом в Тwitter сообщил Премьер-министр Владимир Гройсман.

Включення на каналі "Інтер": Нас закинули в серйозну боргову яму. Очевидно, що економіка зростає, але у нас на плечах такий борг, який ми самі не можемо виплатити. Треба виходити на зовнішні ринки, перекредитовуватися, зменшувати відсотки. pic.twitter.com/A5vqqqSlAg — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 7 сентября 2018 г.

"Нас забросили в серьезную долговую яму. Очевидно, что экономика растет, но у нас на плечах такой долг, который мы сами не можем выплатить. Надо выходить на внешние рынки, перекредитовываться, уменьшать проценты", - заявил он.

Гройсман добавил, что он первый за то, чтобы уменьшать цены на ресурсы.

Включення на каналі "Інтер": Нас закинули в серйозну боргову яму. Очевидно, що економіка зростає, але у нас на плечах такий борг, який ми самі не можемо виплатити. Треба виходити на зовнішні ринки, перекредитовуватися, зменшувати відсотки. pic.twitter.com/A5vqqqSlAg — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 7 сентября 2018 г.

"Но невыполнение требований поставит Украину на грань дефолта. Мы хотим кризиса? Я не кризисный премьер, я антикризисный. Я сделаю все, чтобы защитить людей, снизить инфляцию", - отметил он.

Премьер-министр отметил, что ранее меморандум с кредиторами подписывали и не исполняли обещанное, что подорвало доверие к Украине.

Раніше меморандум з кредиторами підписували і не виконували обіцяне. А це підірвало довіру до України. Я мушу вирішувати це питання. Місія МВФ приїхала. Ми працюємо, у нас конструктивні відносини. За два тижні повідомимо про результати перемовин. pic.twitter.com/CibEa9lrDO — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 7 сентября 2018 г.

"Я должен решать этот вопрос. Миссия МВФ приехала. Мы работаем, у нас конструктивные отношения. Через две недели сообщим о результатах переговоров", - подчеркнул Гройсман.

Давайте будемо вимогливими до обіцянок політиків і чиновників. Розповідати про те, чого немає -можуть всі. Наша задача - робити реальні справи. Будувати дороги, відкривати нові дитячі садочки, ремонтувати лікарні. pic.twitter.com/ECq4tu8V6R — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 7 сентября 2018 г.

Он также призвал украинцев быть требовательными к обещаниям политиков и чиновников.

"Рассказывать о том, чего нет - могут все. Наша задача - делать реальные дела. Строить дороги, открывать новые детские сады, ремонтировать больницы", - отметил Премьер.