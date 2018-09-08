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Гройсман: Результат переговоров с миссией МВФ будет через 2 недели

Владимир Гройсман
09:51 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что результаты переговоров с миссией Международного валютного фонда будут объявлены через две недели.

Экономика растет, но Украина имеет долг, который сама не может выплатить, потому нужно выходить на внешние рынки, перекредитовываться и сотрудничать с МВФ, о результатах переговоров с которым будет известно через две недели. Об этом в Тwitter сообщил Премьер-министр Владимир Гройсман. 

"Нас забросили в серьезную долговую яму. Очевидно, что экономика растет, но у нас на плечах такой долг, который мы сами не можем выплатить. Надо выходить на внешние рынки, перекредитовываться, уменьшать проценты", - заявил он.

Гройсман добавил, что он первый за то, чтобы уменьшать цены на ресурсы. 

"Но невыполнение требований поставит Украину на грань дефолта. Мы хотим кризиса? Я не кризисный премьер, я антикризисный. Я сделаю все, чтобы защитить людей, снизить инфляцию", - отметил он.

Премьер-министр отметил, что ранее меморандум с кредиторами подписывали и не исполняли обещанное, что подорвало доверие к Украине. 

"Я должен решать этот вопрос. Миссия МВФ приехала. Мы работаем, у нас конструктивные отношения. Через две недели сообщим о результатах переговоров", - подчеркнул Гройсман.

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Он также призвал украинцев быть требовательными к обещаниям политиков и чиновников.

"Рассказывать о том, чего нет - могут все. Наша задача - делать реальные дела. Строить дороги, открывать новые детские сады, ремонтировать больницы", - отметил Премьер.

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Новости Украины, Владимир Гройсман, Переговоры с МВФ, Результаты переговоров с МВФ, Украина.
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