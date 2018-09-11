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Денисова обратилась к Москальковой по поводу Сенцова

Олег Сенцов
14:29 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Людмила Денисова хочет получить медицинскую справку о состоянии здоровья Олега Сенцова от независимой медкомиссии.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову по поводу получения медицинской справки о состоянии здоровья политзаключенного Олега Сенцова от независимой медицинской комиссии.

"Я хочу видеть медицинскую справку о состоянии здоровья Олега Сенцова от независимой медицинской комиссии. Я должна убедиться в том, что он получит необходимую ему помощь. Именно поэтому в очередной раз обращаюсь к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой и председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову", - написала Л.Денисова на странице в Фейсбуке во вторник.

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Украинский омбудсмен выразила обеспокоенность в связи с новостью об ухудшении состояния здоровья О.Сенцова.

"Я не верю ни одному слову РФ. Они лишь делают громкие заявления, что состояние здоровья украинского политзаключенного на 121-й день голодовки не ухудшилось. Но у меня нет никакого официального подтверждающего документа. Олег Сенцов на пределе. Иначе он не написал бы завещание на свое творчество. Но несокрушимый, упорно борется за судьбы всех политзаключенных", - отметила она.

Накануне сестра О.Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он написал завещание на свое творчество в случае смерти. Она также привела цитаты из письма О.Сенцова: "Состояние у меня примерно такое же: стабильно-хреновое, ко всем старым спецэффектам теперь еще добавилась гипоксия - это нехватка кислорода в органах, в основном сердце и мозге. Туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности немеют. Кровеносная система вообще не справляется с питанием кислородом организма".

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Новости Украины, Людмила Денисова, Олег Сенцов, Политзаключенные, Россия, Татьяна Москалькова.
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