Стало известно, когда Волкер посетит Украину

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер осуществит визит в Киев на этой неделе для того, чтобы принять участие

. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

I’m heading to Kyiv this week for meetings on how to bring #Peace4Ukraine and to speak at the @YES_Ukraine Annual Meeting - #YESUkraine2018.

You can watch my Saturday remarks on Saturday at: https://t.co/fPppwuuH5z https://t.co/TUo6celZUz

— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 11 сентября 2018 г.