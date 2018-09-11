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Стало известно, когда Волкер посетит Украину

Курт Волкер
18:41 Сегодня Телеграф
УНН

Новости Украины: Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в рамках участия в 15-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии осуществит визит в Киев на этой неделе.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер осуществит визит в Киев на этой неделе для того, чтобы принять участие

. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

 

"Я еду в Киев на этой неделе для встреч на тему того, как принести Мир в Украину, и для выступления на ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии", - написал Волкер.

Отметим, пятнадцатая Ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES) - "Будущее поколение всего" - состоится 13-15 сентября 2018 года в Киеве. В работе конференции примут участие более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 28 стран мира.

Ранее сообщалось, что визит специального представителя Государственного департамента США по Украине запланирован на 13-16 сентября.

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Новости Украины, Визит, Курт Волкер, Представитель, США.
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