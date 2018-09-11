Стало известно, когда Волкер посетит Украину

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер осуществит визит в Киев на этой неделе для того, чтобы принять участие

. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

I’m heading to Kyiv this week for meetings on how to bring #Peace4Ukraine and to speak at the @YES_Ukraine Annual Meeting - #YESUkraine2018. You can watch my Saturday remarks on Saturday at: https://t.co/fPppwuuH5z https://t.co/TUo6celZUz — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 11 сентября 2018 г.

"Я еду в Киев на этой неделе для встреч на тему того, как принести Мир в Украину, и для выступления на ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии", - написал Волкер.

Отметим, пятнадцатая Ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES) - "Будущее поколение всего" - состоится 13-15 сентября 2018 года в Киеве. В работе конференции примут участие более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 28 стран мира.

Ранее сообщалось, что визит специального представителя Государственного департамента США по Украине запланирован на 13-16 сентября.