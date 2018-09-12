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Денисова: Россияне обещают справку о состояние здоровья Сенцова

Олег Сенцов
02:01 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Татьяна Москалькова пообещала 12 сентября предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья Олега Сенцова.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова пообещала 12 сентября предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире Еспресо.TV.

"15 минут тому назад я разговаривала с российским омбудсменом Москальковой. Я пыталась выяснить последнюю информацию о состоянии здоровья Сенцова. Москалькова обещала завтра предоставить такую информацию, подтвержденную медицинскими данными. Должна быть медицинская справка, подписанная врачами. А относительно обмена Сенцова, то Москалькова не является тем человеком, который принимает решение. Ужасная ситуация происходит, но мы боремся", - сказала Денисова.

По ее словам, Сенцов написал завещание на свое творчество, ибо понимает, что может не успеть этого сделать.

Денисова объяснила, что уже консультировалась с турецкими врачами, которые имеют опыт вывода людей с голодовки. Турецкий врач объяснила, что описание текущего состояния Сенцова свидетельствует об отключении внутренних органов.

"Возвращение из такого состояния к нормальной жизни тяжелое", - добавила омбудсмен.

Как сообщалось, незаконно приговоренный в РФ к 20 годам по сфабрикованным обвинениям в террористической деятельности украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая этого года объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в РФ.

19 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что по процедуре осужденный сам должен инициировать решение вопроса о помиловании, однако Сенцов отказался.

10 сентября сестра режиссера Наталья Каплан сообщила, что Сенцов написал завещание на свое творчество в случае смерти.

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