Денисова: Россияне обещают справку о состояние здоровья Сенцова
Новости Украины: Татьяна Москалькова пообещала 12 сентября предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья Олега Сенцова.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова пообещала 12 сентября предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.
Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире Еспресо.TV.
"15 минут тому назад я разговаривала с российским омбудсменом Москальковой. Я пыталась выяснить последнюю информацию о состоянии здоровья Сенцова. Москалькова обещала завтра предоставить такую информацию, подтвержденную медицинскими данными. Должна быть медицинская справка, подписанная врачами. А относительно обмена Сенцова, то Москалькова не является тем человеком, который принимает решение. Ужасная ситуация происходит, но мы боремся", - сказала Денисова.
По ее словам, Сенцов написал завещание на свое творчество, ибо понимает, что может не успеть этого сделать.
Денисова объяснила, что уже консультировалась с турецкими врачами, которые имеют опыт вывода людей с голодовки. Турецкий врач объяснила, что описание текущего состояния Сенцова свидетельствует об отключении внутренних органов.
"Возвращение из такого состояния к нормальной жизни тяжелое", - добавила омбудсмен.
Как сообщалось, незаконно приговоренный в РФ к 20 годам по сфабрикованным обвинениям в террористической деятельности украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая этого года объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в РФ.
19 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что по процедуре осужденный сам должен инициировать решение вопроса о помиловании, однако Сенцов отказался.
10 сентября сестра режиссера Наталья Каплан сообщила, что Сенцов написал завещание на свое творчество в случае смерти.