Сегодня Верховный суд РФ огласит окончательный приговор Сущенко

В среду, 12 сентября, Верховный суд РФ рассмотрит апелляционную жалобу на приговор по делу незаконно осужденного в РФ журналиста Укринформа Романа Сущенко.

Об этом сообщил общественный защитник журналиста Марк Фейгин на своей странице в Facebook.

"12 сентября 2018 года в 10:00 в Верховном суде РФ состоится рассмотрение апелляционной жалобы защиты на приговор по делу украинского журналиста Романа Сущенко", - написал он.

Это последняя инстанция, в которой можно обжаловать приговор украинскому журналисту, и последнее заседание по его делу.

По словам Фейгина, Сущенко будет присутствовать на заседании лично. Рассмотрение апелляции будет проводиться в закрытом режиме.

Кроме того, посольство Украины во Франции призвало международное общество усилить давление на РФ для немедленного освобождения всех украинских политзаключенных, в частности журналиста Романа Сущенко.

"Верховный суд Российской Федерации примет решение по апелляции по делу Романа Сущенко. Необходимо продолжать укреплять международные усилия, увеличивая давление на Россию, чтобы немедленно освободить всех украинских политических заключенных", – говорится в сообщении посольства в Facebook.

Как сообщалось, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенка, в нарушение международных правил, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему выдвинули обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли.

Мосгорсуд 4 июня приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. Жалоба на принятый приговор была подана 5 июня.