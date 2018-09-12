Садовый отреагировал на роспуск фракции "Самопомич" в Киевсовете

Лидер партии "Объединение "Самопомич"", мэр Львова Андрей Садовый заявил, что роспуск фракции "Самопомич" в Киевском городском совете после голосования о выделении земли родственникам депутата – это болезненный, но правильный шаг.

"Депутаты Киевсовета приняли участие в небольшом эпизоде большой коррупционной схемы. Киевская фракция "Самопомич" распущена. Если мы хотим другую, новую Украину, у нас нет другого выбора, как избавляться от малейших признаков недобропорядочности. Иначе ничего не получится. Это больно, но это правильно", - написал А.Садовый на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Он поблагодарил депутата Киевсовета от "Самопомочи" Наталью Манойленко, которая "первой обратила наше внимание на коррупционную угрозу во фракции".

"Мы сделали все возможное, чтобы дальнейших событий не произошло. Но они состоялись. Последствия были неизбежны", - отметил А.Садовый.

Как сообщалось, вечером 6 сентября исполнительный комитет партии "Объединение "Самопомич" принял решение об исключении депутатов Киевсовета С.Гусовского, Алексея Руденко, Сергея Харчука и Вадима Васильчука из состава членов партии, аргументировав это причинением значительного ущерба репутации политической силы.

"Эти депутаты поддержали решение Киевского городского совета о выделении родственникам их коллеги Романа Марченко земельных участков в городе Киеве, которые предварительно были незаконно им же захвачены", – сообщила пресс-служба партии.

11 сентября глава фракции "Объединение "Самопомич" в Киевсовете Сергей Гусовский сообщил, что их фракция в горсовете приняла решение о прекращении своей деятельности и роспуске. "Фракция … решила: распустить депутатскую фракцию "Объединение "Самопомич" в Киевском городском совете VIII созыва и прекратить ее деятельность", - зачитал С.Гусовский текст решения фракции.

В заявлении также отмечается несогласие с действиями и решениями руководства партии относительно оценки деятельности фракции в Киевсовете.

Фракция также заявляет о безосновательности и провокационности публично высказанных лидерами партии обвинений в адрес фракции и отдельных ее членов.