Сенцов номинирован на премию Сахарова

Европейская народная партия, крупнейшая фракция в Европейском парламенте, номинировала незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова на соискание премии Сахарова.

Об этом сообщила Европейская правда со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

The biggest political group in the European Parliament has nominated #Sentsov for the 2018 #Sakharovprize. #Ukraine #Russia #Crimea

