Сенцов номинирован на премию Сахарова
Новости Украины: Самая большая в Европарламенте Европейская народная партия выдвинула Сенцова на премию Сахарова 2018 года.
Европейская народная партия, крупнейшая фракция в Европейском парламенте, номинировала незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова на соискание премии Сахарова.
Об этом сообщила Европейская правда со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.
The biggest political group in the European Parliament has nominated #Sentsov for the 2018 #Sakharovprize. #Ukraine #Russia #Crimea
— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 12 сентября 2018 г.
"Самая большая политическая группа в Европарламенте выдвинула Сенцова на премию Сахарова 2018 года", - написал Йозвяк.
На прошлой неделе он сообщал, что кандидатуру Сенцова также поддерживают еще две парламентские группы. Имя лауреата объявят в конце октября.
Премия Сахарова за свободу мысли является ежегодной наградой Европейского парламента. Она основана в 1988 году и вручается в четырех областях, в частности в области защиты прав человека и его основных свобод.
В 2016 году на премию был номинирован лидер крымских татар Мустафа Джемилев, в 2015 году - украинская летчица и депутат Надежда Савченко. В 2014 году на соискание премии выдвинули Евромайдан.