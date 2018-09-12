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Сенцов номинирован на премию Сахарова

Сенцов номинирован на премию Сахарова
22:08 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости Украины: Самая большая в Европарламенте Европейская народная партия выдвинула Сенцова на премию Сахарова 2018 года.

Европейская народная партия, крупнейшая фракция в Европейском парламенте, номинировала незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова на соискание премии Сахарова.

Об этом сообщила Европейская правда со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Самая большая политическая группа в Европарламенте выдвинула Сенцова на премию Сахарова 2018 года", - написал Йозвяк.

На прошлой неделе он сообщал, что кандидатуру Сенцова также поддерживают еще две парламентские группы. Имя лауреата объявят в конце октября.

Премия Сахарова за свободу мысли является ежегодной наградой Европейского парламента. Она основана в 1988 году и вручается в четырех областях, в частности в области защиты прав человека и его основных свобод.

В 2016 году на премию был номинирован лидер крымских татар Мустафа Джемилев, в 2015 году - украинская летчица и депутат Надежда Савченко. В 2014 году на соискание премии выдвинули Евромайдан.

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Новости Украины, Европарламент, Европейская народная партия, Олег Сенцов, Премия Сахарова.
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