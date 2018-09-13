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В Мининформполитики назвали единственный путь освобождения Сущенко

Роман Сущенко
16:13 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова сообщила о единственном инструменте, который поможет вытащить Романа Сущенко из РФ.

Единственным путем вытянуть из России незаконно заключенного украинского журналиста Романа Сущенко можно только путем обмена.

На этом заявила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова.

"Для нас единственным инструментом вытащить Романа Сущенко из России является "обменный фонд". Такая логика артикулируется, и я думаю, что она будет реализована. Вопрос лишь во времени. Я надеюсь, что хватит здравого смысла это сделать", - сказала Джапарова.

Ранее, 12 сентября 2018 года, Верховный суд Российской Федерации признал законным вынесенный 4 июня 2018 года приговор журналисту Роману Сущенко по сфабрикованным обвинениям в шпионаже и подтвердил назначенное ему Московским городским судом наказание в виде 12 лет колонии строгого режима.

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Новости Украины, Обмен, Роман Сущенко, Россия, Эмине Джапарова.
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