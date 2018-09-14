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Порошенко и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе

Петр Порошенко и Курт Волкер
00:18 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко обсудил ситуацию на Донбассе со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Куртом Волкером, на которой стороны обсудили продолжение санкционной политики против России.

"Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе. Во время встречи была отмечена важность продолжения санкционной политики против России до полной деоккупации украинской территории", – говорится в сообщении, обнародованной пресс-службой президента Украины.

Отмечается, что П.Порошенко поблагодарил К.Волкера за укрепление обороноспособности украинской армии и отметил важность продолжения тесного сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Собеседники также обсудили вопросы энергетической безопасности, в частности в контексте Северного потока - 2.

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Новости Украины, Курт Волкер, Петр Порошенко, Президент Украины, Россия, Санкции.
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