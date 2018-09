Канада призывает Россию освободить Сенцова

Россия должна освободить Олега Сенцова, который голодает уже 123 дня.

Об этом на своей странице в сети Твиттер заявило посольство Канады в России.

"Украинский кинорежиссер Олег Сенцов сегодня голодает уже 123-й день подряд. Мы повторяем наш призыв к освобождению Сенцова", - заявили в посольстве.

Today marks day 123 of Ukrainian film director Oleg #Sentsov’s hunger strike. We repeat our call to #FreeSentsov #SaveOlegSentsov pic.twitter.com/PjwZKDT4PP

— Canada in Russia (@CanadaRussia) 13 сентября 2018 г.