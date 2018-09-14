Канада призывает Россию освободить Сенцова
Новости Украины: Канада выразила беспокойство в связи с состоянием здоровья политзаключенного Олега Сенцова.
Россия должна освободить Олега Сенцова, который голодает уже 123 дня.
Об этом на своей странице в сети Твиттер заявило посольство Канады в России.
"Украинский кинорежиссер Олег Сенцов сегодня голодает уже 123-й день подряд. Мы повторяем наш призыв к освобождению Сенцова", - заявили в посольстве.
Today marks day 123 of Ukrainian film director Oleg #Sentsov’s hunger strike. We repeat our call to #FreeSentsov #SaveOlegSentsov pic.twitter.com/PjwZKDT4PP
— Canada in Russia (@CanadaRussia) 13 сентября 2018 г.
Как сообщалось, крупнейшая фракция в Европейском парламенте - Европейская народная партия номинировала незаконно заключенного в России Олега Сенцова на премию имени Сахарова.
С требованием немедленно освободить Сенцова в последние месяцы выступили многочисленные деятели мировой культуры, а также политики и правозащитники. В США петиция на сайте Белого дома в поддержку украинского режиссера набрала более 100 тысяч подписей. Это означает, что теперь, согласно американскому законодательству, документ будет направлен на рассмотрение профильного ведомства.