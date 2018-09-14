Труба заявил о телефонных угрозах его жене

Глава Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что на прошлой неделе его жене, которая работает судьей, поступали угрозы по телефону. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

"В конце прошлой недели на телефон моей жены, которая работает в судебной ветви власти, начались угрозы. Она должна была реагировать и обратиться в Высший совет правосудия, и обратилась к Генеральному прокурору Украины", - сказал он.

Как сообщалось, глава Государственного бюро расследований Роман Труба решил отказать внешний конкурсной комиссии в рассмотрении вопроса назначения 27 человек на руководящие должности в ГБР.