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Труба заявил о телефонных угрозах его жене

Роман Труба
10:12 Пт, 14 Сентябрь 2018 Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Роман Труба сообщил о телефонных угрозах его жене.

Глава Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что на прошлой неделе его жене, которая работает судьей, поступали угрозы по телефону. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

"В конце прошлой недели на телефон моей жены, которая работает в судебной ветви власти, начались угрозы. Она должна была реагировать и обратиться в Высший совет правосудия, и обратилась к Генеральному прокурору Украины", - сказал он.

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Как сообщалось, глава Государственного бюро расследований Роман Труба решил отказать внешний конкурсной комиссии в рассмотрении вопроса назначения 27 человек на руководящие должности в ГБР.

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Новости Украины, ГБР, Государственное бюро расследований, Роман Труба, Телефонные угрозы, Украина.
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