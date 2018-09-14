Украина, Политика https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/4488050-ukraina-vyiigrala-u-rf-apellyatsiyu-v-dele-po-dolgu-yanukovicha.html
Украина выиграла у РФ апелляцию в деле по "долгу Януковича"
Новости Украины: Апелляционный суд Англии отправил на новое рассмотрение решение по иску о взыскании с Украины в пользу России задолженности в $3 млрд.
Украина выиграла апелляцию в суде Лондона по долгу в три миллиарда долларов перед Россией (известному как "долг Януковича"). Об этом сообщает в пятницу РИА Новости.
"Суд принял решение о проведении нового слушания по спору", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Россия обратится в Верховный суд Англии.
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"Нынешнее решение на некоторое время откладывает окончательное решение по урегулированию спора между Российской Федерацией и Украиной. Надеемся, что следующая инстанция, более высокая инстанция, окончательно примет объективное решение", - добавил он.
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