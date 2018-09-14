Украина выиграла у РФ апелляцию в деле по "долгу Януковича"

Украина выиграла апелляцию в суде Лондона по долгу в три миллиарда долларов перед Россией (известному как "долг Януковича"). Об этом сообщает в пятницу РИА Новости.

"Суд принял решение о проведении нового слушания по спору", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Россия обратится в Верховный суд Англии.

"Нынешнее решение на некоторое время откладывает окончательное решение по урегулированию спора между Российской Федерацией и Украиной. Надеемся, что следующая инстанция, более высокая инстанция, окончательно примет объективное решение", - добавил он.