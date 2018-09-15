Украина, Политика https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/4493889-poroshenko-pozdravil-cherkassyi-s-dnem-goroda.html
Порошенко поздравил Черкассы с Днем города
22:08 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости Украины: С Днем города Черкассы поздравил Президент Украины Петр Порошенко.
Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook поздравил жителей Черкасс и Ужгорода с Днем города.
"Сегодня свои дни рождения празднуют чудесные Ужгород и Черкассы. Желаю в жителям этих городов мира и добра, примирения и вдохновения, а городам - активного развития и радостных событий. " - говорится в сообщении Президента.
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