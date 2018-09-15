Порошенко поздравил Черкассы с Днем города

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook поздравил жителей Черкасс и Ужгорода с Днем города.

"Сегодня свои дни рождения празднуют чудесные Ужгород и Черкассы. Желаю в жителям этих городов мира и добра, примирения и вдохновения, а городам - активного развития и радостных событий. " - говорится в сообщении Президента.