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Омеляна вызвали на допрос

НАБУ
18:19 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Допрос Владимира Омеляна назначен на среду (19 сентября) в НАБУ.

Подозреваемого в незаконном обогащении министра инфраструктуры Владимира Омеляна вызвали на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Об этом рассказал адвокат Александр Лысак.

По его словам, допрос министра состоится в среду, 19 сентября.

"Предложили дать показания примерно в 17:00 в качестве подозреваемого в его деле", - сообщил Лысак.

По данным адвоката, НАБУ уже не первый раз вызвало Омеляна на допрос.

"Первый допрос по этому же делу состоялся или в 2017 году, или в начале 2018. Точно не помню. Тогда он был вызван на допрос в НАБУ еще в качестве свидетеля. Он дал развернутые показания. Они говорят, тогда он был свидетель, а теперь подозреваемый", - добавил он.

НАБУ отпустило Омеляна за границу

Как сообщалось, в пятницу Соломенский райсуд города Киева избрал меру пресечения министру инфраструктуры Владимиру Омеляну в виде личного поручительства министра молодежи и спорта Игоря Жданова и народного депутата Федора Бендюженка.

Кроме того, суд обязал Омеляна сдать в соответствующие органы все паспорта для выезда за границу.

13 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило министру инфраструктуры Владимиру Омеляну подозрение в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

В свою очередь Омелян заявил, что выдвинутое ему подозрение является сфабрикованным.

Кроме того, министр заявил о давлении на него со стороны руководства НАБУ и подчеркнул, что также будет требовать привлечения к ответственности следователей Бюро.

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Новости Украины, Александр Лысак, Владимир Омелян, Министр инфраструктуры, НАБУ.
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