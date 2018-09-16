Украина, Политика https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/4497482-ukraina-uvelichit-vms-v-azovskom-more.html
Украина увеличит ВМС в Азовском море
18:26 Сегодня Телеграф
Новости Украины: Как отмечается, создание военно-морской базы ВСУ будет способствовать борьбе с агрессией России в этом регионе.
В Азовском море до конца года планируется создание военно-морской базы ВМС Вооруженных сил Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение Правительственного портала в Facebook.
"В Бердянске спущены на воду два артиллерийских бронекатера ВМС Украины. Планируется, что до конца года на Азовском море создадут военно-морскую базу ВМС Вооруженных сил Украины", - отмечается в сообщении.
В правительстве заверили, что это создаст условия для отпора агрессивным действиям Российской Федерации в этом регионе.
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