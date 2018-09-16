Украина увеличит ВМС в Азовском море

В Азовском море до конца года планируется создание военно-морской базы ВМС Вооруженных сил Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение Правительственного портала в Facebook.

"В Бердянске спущены на воду два артиллерийских бронекатера ВМС Украины. Планируется, что до конца года на Азовском море создадут военно-морскую базу ВМС Вооруженных сил Украины", - отмечается в сообщении.

В правительстве заверили, что это создаст условия для отпора агрессивным действиям Российской Федерации в этом регионе.