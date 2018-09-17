Климкин назвал причину, почему Украина пока не может прекратить "дружбу" с РФ

МИД Украины в пакете документов о прекращении Договора о дружбе с Россией подало также проект соответствующего закона, поскольку по действующему законодательству за это должен проголосовать парламент, который ратифицировал этот Договор.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании VII Евроатлантического форума в Киеве.

"Если смотреть на внутреннюю логику и международно-правовую, то есть ст. 24 закона "О международных договорах Украины" (прекращение действия договора, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины, происходит в форме закона - ред.). Поэтому мы в общем пакете вместе со стратегией, которая должна реализовываться в отношении этого Договора с Россией, подали (Президенту и СНБО - ред.) проект этого документа", - сказал Климкин.

Он напомнил, что нотификация, т. е. уведомление нотой, о том, что Договор не будет продлен, должна быть передана в адрес РФ до конца сентября.

"Все юристы говорят, что мы не привязаны во времени к моменту подачи нашей нотификации, но конечно, мы привязаны во времени к моменту формального прекращения действия Договора", - отметил Климкин.

Как сообщалось, Президент Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение СНБО о прекращении Договора о дружбе между Украиной и Россией.