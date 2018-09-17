Катастрофа МН17: в СНБО прокомментировали заявление РФ об "украинской ракете"

Секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявляет о неправдивости заявления российской стороны о том, что ракета, из которой в 2014 году над Донбассом был сбит пассажирский "Боинг" Малазийских авиалиний, якобы имеет украинское происхождение.

"Заявление Российской Федерации о якобы украинском следе ракеты, которая сбила МН-17 – это очередной неудачный фейк Кремля для того, чтобы прикрыть свое преступление, которое уже доказано как официальным следствием, так и независимыми экспертными группами", - сказал А.Турчинов агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник в Киеве, комментируя заявление Минобороны РФ.

Ранее в понедельник начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Николай Паршин заявил, что ракета зенитно-ракетного комплекса "Бук", которой был сбит в 2014 г. малазийский "Боинг" рейса MH17, была произведена в подмосковном Долгопрудном в 1986 г. и отправлена в Украину, откуда больше не возвращалась в Россию.