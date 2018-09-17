Волкер назвал главный просчет России в вопросе агрессии относительно Украины

Минские соглашения, которые подписала и Россия, четко указывают, что весь Донбасс является территорией Украины, там нет места для "республик". Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер в интервью "РБК-Украина".

Он также уверен, что "Россия пытается использовать "республики" и этот конфликт, чтобы давить на Украину, влиять на политические и другие процессы внутри Украины".

"Их цель - опять получить украинское правительство, которые бы находилось в российской орбите влияния. Но Россия просчиталась в том, что, делая все это, она получает противоположный результат. Российское вторжение в Украину и оккупация части ее территории породили еще более единую, прозападную, националистическую и антироссийскую Украину, чем когда-либо. Их стратегия оказалась проигрышной. И сейчас они надеются на выгодный им результат на будущих выборах в Украине. И, опять-таки, я думаю, что они просчитаются. Страна меняется, ни один политик не имеет шансов победить на выборах и управлять страной, если он откажется от Крыма и Донбасса, от европейского пути развития", - заявил Волкер.

Также он отметил, что "жители Украины сейчас имеют общий взгляд на то, что значит быть украинцем".