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Судья о выступлении адвоката Януковича: Трижды одно и то же

Суд над Януковичем
19:26 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Адвокат Януковича Александр Байдик продолжит выступать в дебатах 18 сентября.

Платный адвокат Виктора Януковича Александр Байдык читает речь в судебных дебатах на заседании о госизмене экс-президента в Оболонском райсуде Киева уже 16 часов.

Об этом заявил председательствующий судья Владислав Девятко.

"Вы выступаете в судебных дебатах уже 16 часов", - сказал Девятко, обращаясь к Байдыку.

Судья отметил, что Байдык ссылается "на одни и те же обстоятельства - дважды, трижды". Адвокат в ответ отметил, что он обращает внимание на ключевые обстоятельства в разных блоках вопросов, которые освещает в своей речи.

"Суд в то же время обращает внимание, что вы не можете ограничивать других участников процесса, в том числе другого защитника (Александра Горошинского - ред.), а также право прокурора о поддержании государственного обвинения", - уточнил Девятко.

По его словам, Байдык за прошедшие 40 минут снова цитировал показания тех свидетелей, которые уже цитировал два часа назад.

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"Суд учитывает, что сейчас вы цитируете ключевые моменты, а до этого вы два часа полностью их зачитывали... Вы уже 16 часов выступаете в судебных дебатах, и это обычно, влияет на качество вашей речи", - добавил председатель.

Девятко объяснил, что его слова были замечанием.

"Это было замечанием председателя, что вы выходите за рамки данного уголовного производства. Вы цитируете свидетелей, обосновывая определенные обстоятельства, при том, что эти цитирования не всегда касаются тех обстоятельств, которые вы обосновываете. Поэтому это вам официальное замечание. Перерыв на 10 минут", - подчеркнул судья.

Как сообщалось, адвокат Байдык читает свою речь в дебатах в процессе относительно государственной измены Януковича третье заседание подряд, с 13 сентября. В заседании в понедельник в рамках выступления адвокат зачитывает и комментирует показания свидетелей, допрошенных в рамках разбирательства дела - экс-начальника штаба службы безопасности президента Владимира Павленко, экс-руководителя охраны Януковича Констянтина Кобзаря, депутата Михаила Добкина и других. Байдык заявил, что будет читать свою речь и во вторник, 18 сентября.

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Новости Украины, Александр Байдык, Виктор Янукович, Госизмена, Суд, Суд над Януковичем.
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