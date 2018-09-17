Как Ляшко ходил по грибы: главный радикал похвастался своим походом в лес
Новости Украины: Лидер Радикальной партии Олег Ляшко похвастался своим походом в лес по грибы с женой Роситой.
Олег Ляшко, лидер Радикальной партии, открыл грибной сезон. Фотографии похода в осенний лес народный депутат загрузил на свою страницу в соцальной сети Facebook и уточнил, что они с женой Роситой брали только белые грибы.
Снимки сделаны на профессиональную камеру и подкорректированы в фоторедакторе: отличный свет, яркость, тон лица и цвет.
Также стоит обратить внимание на то, что Олег Валерьевич или в кепке или ракурс подобран так, что не видна его лысина. Журналисты уже сообщали о том, что Ляшко ужасно комплексует по этому поводу.
Как рассказали в ближайшем окружении Олега Ляшко, борется с лысиной нардеп пока по средствам профессионализма фотографов и графического редактора Adobe Photoshop.
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Внимание также привлекло то, что на многих снимках Ляшко и Росита держат в руках одноразовые стаканчики. Сначала можно предположить, что это кофе или чай, но на одной из фото можно увидеть сумку, в из которой выглядывает открытая бутылка вина, прикрытая пробкой.