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Как Ляшко ходил по грибы: главный радикал похвастался своим походом в лес

Смотрите фото (6)
Олег Ляшко с женой
19:49 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: facebook.com/O.Liashko

Новости Украины: Лидер Радикальной партии Олег Ляшко похвастался своим походом в лес по грибы с женой Роситой.

Олег Ляшко, лидер Радикальной партии, открыл грибной сезон. Фотографии похода в осенний лес народный депутат загрузил на свою страницу в соцальной сети Facebook и уточнил, что они с женой Роситой брали только белые грибы.

Снимки сделаны на профессиональную камеру и подкорректированы в фоторедакторе: отличный свет, яркость, тон лица и цвет.

Также стоит обратить внимание на то, что Олег Валерьевич или в кепке или ракурс подобран так, что не видна его лысина. Журналисты уже сообщали о том, что Ляшко ужасно комплексует по этому поводу.

Как рассказали в ближайшем окружении Олега Ляшко, борется с лысиной нардеп пока по средствам профессионализма фотографов и графического редактора Adobe Photoshop. 

Не судите строго: Ляшко в очередной раз похвастался своим вокалом

Внимание также привлекло то, что на многих снимках Ляшко и Росита держат в руках одноразовые стаканчики. Сначала можно предположить, что это кофе или чай, но на одной из фото можно увидеть сумку, в из которой выглядывает открытая бутылка вина, прикрытая пробкой.

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Новости Украины, Грибы, Лес, Олег Ляшко, Радикальная партия.
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