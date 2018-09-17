Рада взялась за расследование хищений в армии

Минобороны во времена руководства Анатолия Гриценко в 2005-2007 годах продало 200 танков, 145 боевых машин пехоты и десятки единиц средств противовоздушной обороныОб этом заявил глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию хищений в Вооруженных силах Украины в течение 2004-2017 годов, народный депутат от БПП Иван Винник 17 сентября на заседании ВСК.

"У нас есть перечень министров обороны, каждый из которых внес свою посильную лепту в разрушение системы Вооруженных сил Украины. Мы начинаем с периода 04.02.2005 года - это министр уже после Помаранчевого майдана при президенте Ющенко - Гриценко Анатолий Степанович. Он работал в нескольких правительствах: Тимошенко, Еханурова и Януковича, то есть профессиональный министр обороны. Наиболее показательные поступки - это реализация не менее 200 танков, 145 БМП, десятков единиц средств противовоздушной обороны. Всего имущества реализовано на 1,3 млрд грн - это в ценах 2005 года, а фактически не 2005 года, потому что мы понимаем, что это цены Советского союза, потому что балансовая стоимость военного имущества не индексировалась с 1991 года. То есть, вы можете представить, сколько там стоил танк - копейки", - отметил Винник.

При этом он уточнил, боевые машины пехоты реализовывались по цене 8-9 тыс. долл. за единицу, а танки - 40 долл. за единицу.

"Его дело продолжил Ехануров - министр обороны в период с 2007 по 2009 годы. Кстати, он отметился самым большим количеством проданных вертолетов - 57. Он начал работу с разрушения структуры Вооруженных сил, системы военного командования", – добавил глава комиссии.

За время работы бывшего министра обороны Михаила Ежеля, по данным ВСК, была полностью разрушена системы объединенных оперативных командований Украины, расформированы военные корпуса, которые должны были бы защищать государство с северо-восточного направления.

"Дело заканчивали российские министры обороны. Я не случайно назвал "российские", потому что, я так понимаю, Саламатин и Лебедев имели российское гражданство. Как они попали на должность министра обороны Украины - это уже другой вопрос", - отметил Винник.

В то же время он проинформировал, что также будет проверена деятельность министров обороны, работавших после 2014 года, а обобщенный отчет ВСК представит в парламенте 6 декабря.

"Ко Дню Вооруженных сил Украины мы обязаны утвердить отчет и 6 декабря 2018 года, в четверг, на пленарном заседании этот отчет Верховная Рада должна заслушать", - сказал Винник.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 7 июня образовала временную следственную комиссию для проведения расследования сведений относительно фактов хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы.