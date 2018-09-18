Украина, Политика https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/4502535-klimkin-zayavil-o-massirovannyih-kiberatakah-na-vselenskiy-patriarhat.html
Климкин заявил о массированных кибератаках на Вселенский патриархат
04:31 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com
Новости Украины: Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил о кибератаках на Вселенский патриархат.
В последнее время на Вселенский патриархат и на самих экзархов осуществляются массированные кибератаки, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"В последнее время и на Фанар, и на Вселенский Патриархат, и на самих экзархов происходят массированные кибератаки. Вот действительно, для тех, кто за этим стоит, нет ничего святого! – написал П.Климкин на своей странице в соцсети Фейсбук.
Он также отметил, что встреча в понедельник, 17 сентября, с экзархами его Святейшества Вселенского Патриарха оставила много впечатлений и эмоций.
"В ближайшее время обязательно поделюсь с вами идеями и мыслями", – добавил он.
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