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Новости: Климкин заявил о массированных кибератаках на Вселенский патриархат
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Климкин заявил о массированных кибератаках на Вселенский патриархат

Павел Климкин
04:31 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил о кибератаках на Вселенский патриархат.

В последнее время на Вселенский патриархат и на самих экзархов осуществляются массированные кибератаки, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"В последнее время и на Фанар, и на Вселенский Патриархат, и на самих экзархов происходят массированные кибератаки. Вот действительно, для тех, кто за этим стоит, нет ничего святого! – написал П.Климкин на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он также отметил, что встреча в понедельник, 17 сентября, с экзархами его Святейшества Вселенского Патриарха оставила много впечатлений и эмоций.

"В ближайшее время обязательно поделюсь с вами идеями и мыслями", – добавил он.

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Новости Украины, Вселенский Патриархат, Кибератаки, Новости Украины, Павел Климкин, Украина.
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