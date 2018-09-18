Климкин заявил о массированных кибератаках на Вселенский патриархат

В последнее время на Вселенский патриархат и на самих экзархов осуществляются массированные кибератаки, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"В последнее время и на Фанар, и на Вселенский Патриархат, и на самих экзархов происходят массированные кибератаки. Вот действительно, для тех, кто за этим стоит, нет ничего святого! – написал П.Климкин на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он также отметил, что встреча в понедельник, 17 сентября, с экзархами его Святейшества Вселенского Патриарха оставила много впечатлений и эмоций.

"В ближайшее время обязательно поделюсь с вами идеями и мыслями", – добавил он.