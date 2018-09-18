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В МИД Украины прокомментировали "новые доказательства" РФ по MH17

Елена Зеркаль
14:22 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Елена Зеркаль заявила, что Россия пытается создать "дымовую завесу" вокруг расследования катастрофы Boeing рейса MH17.

Обвинения против лиц, ответственных за сбитие самолета "Малайзийских авиалиний" "Боинг 777" (рейс MH17), в ближайшее время будут предъявлены для рассмотрения в суде.

Об этом заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елены Зеркаль сообщила в социальной сети Facebook.

"Обнародованные 17 сентября очередные "находки" Минобороны РФ относительно обстоятельств сбития MH17 является ничем иным, как продолжением уже привычной для РФ тактики создания "дымовой завесы" и информационных вбросов", - заявила дипломат.

Она обратила внимание на то, что это заявление сделано российской стороной накануне 73-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая сегодня начинает работу в Нью-Йорке.

"Дерзости добавляет полное игнорирование РФ своих обязательств по Резолюции Совета Безопасности ООН 2166 от 21 июля 2014 года. Резолюция обязывает все государства способствовать в расследовании сбития самолета Малайзийских авиалиний МН17", - подчеркнула Зеркаль.

Она отметила, что Россия оставила без реакции "многочисленные запросы" о предоставлении информации о зенитно-ракетном комплексе "Бук", с помощью которого был сбит самолет, а вместо этого "продуцирует все более экзотические "факты" и "версии". "Все изобретательные версии и намеки российской пропаганды не помогут скрыть преступников и освободить их от ответственности", - убеждена дипломат.

"Совместная следственная группа в составе следователей и прокуроров из Украины, Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов изучила все возможные версии причин сбития самолета, в том числе и вымышленные российскими пропагандистами. Единственной доказанной версией событий является сбитие самолета с помощью ЗРК "Бук" М1, принадлежавшим расположенной в пгт. Курск 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ, с территории, подконтрольной незаконным военным формированием, поддерживаемым РФ", - напомнила заместитель министра.

"Обвинения против лиц, ответственных за сбитие самолета, в ближайшее время будут предъявлены для рассмотрения в суде. Параллельно будут продолжаться производства по международно-правовой ответственности, в том числе дело в Международном суде ООН, которое инициировала Украина. Украина также поддерживает инициативу Нидерландов и Австралии о международно-правовой ответственности РФ", - отметила Зеркаль.

Заместитель руководителя МИД подчеркнула, что ни одна "эффектная пропаганда" не помешает установить правду в деле о сбитии самолета.

Как сообщалось, 17 сентября в Министерстве обороны РФ заявили, что ракета, которая атаковала самолет рейса МН17, после изготовления была поставлена в УССР, а после распада СССР была принята на вооружение украинской армии. В оборонном ведомстве утверждали, что ракета была изготовлена на Долгопрудненском машиностроительном производственном объединении в 1986 году и в декабре того же года направлена в 223 зенитно-ракетную бригаду в город Теребовля Тернопольской области.

В ответ Совместная следственная группа в составе представителей Украины, Нидерландов, Малайзии, Австралии и Бельгии по расследованию катастрофы самолета заявила, что готова изучить новые "доказательства" России по делу о сбитии самолета.

Справка. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в Курске.

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Новости Украины, MH17, Боинг 777, Елена Зеркаль, МИД Украины, Рейс MH17, Суд.
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