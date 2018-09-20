Рада рассматривает законопроект о внесении изменений в Конституцию

Верховная Рада в четверг приступила к рассмотрению вопроса об отправке в Конституционный суд (КС) президентского законопроекта (№9037) о внесении изменений в Основной закон в части закрепления стратегического курса Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО.

Рассмотрение этого вопроса на утреннем пленарном заседании в четверг объявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий. После этого основные положения законодательной инициативы с трибуны парламента озвучила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.

В настоящее время парламентарии обсуждают различные пункты данного законопроекта.

Президент Украины Петр Порошенко требует от руководства Минобороны страны и Вооруженных сил нестандартных и асимметричных ответов на любые сценарии и планы противника, скорейшего завершения перехода на стандарты НАТО, а также анонсировал ряд укрепляющих обороноспособность государства мер.

"Сегодня должны взять планку совсем другой высоты: новые технологии, модернизация, довооружение и перевооружение, переход на стандарты НАТО с учетом нашего уникального опыта отпора агрессии", - сказал он в четверг утром с трибуны Верховной Рады, обращаясь к парламенту с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

В этом контексте П.Порошенко подчеркнул, что обновление вооружений происходит на основе стратегии импортозамещения, "в которой мы лишились тотальной зависимости от поставок из России", тогда как еще в 2013 году эта зависимость для различных видов вооружений достигала уровня от 40 до 70 процентов.

Порошенко также подчеркнул, что Украине необходимо в полном объеме выполнить Соглашение об ассоциации с Европейским союзом, а также искать другие внешнеторговые рынки.

"Никто больше не отрицает нашу европейскую идентичность. В течение следующего года планирую перевести в практическую плоскость реализацию моих инициатив по интеграции Украины в Цифровой совместный рынок, Энергетический Союз, а также углубления сотрудничества в таможенной сфере. Но, чтобы двигаться дальше, прежде всего нам надо от первой до последней буквы выполнить Соглашение об ассоциации", - сказал он во время обращения к Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

П.Порошенко считает, что скорость реализации Соглашения об ассоциации с ЕС пока недостаточна, поэтому призвал парламент и правительство "набрать больший темп". Он убежден, что ассоциация с ЕС является действенной и правильной, поскольку доля ЕС в экспорте Украины колеблется от 42% до 43%, и это весомый компенсатор тех потерь, которые из-за "войны, экономической блокады и закрытия рынков создала нам Россия".

При этом президент подчеркнул, что этот компенсатор является весомым, но недостаточным. Он напомнил, что во время ежегодного совещания раскритиковал руководителей посольств Украины в Латинской Америке, Африке и Азии. "Нам нужно искать все больше и больше торговых партнеров, точки опоры на региональных рынках, которые демонстрируют высокие темпы роста и где есть спрос на нашу продукцию", - указал он.