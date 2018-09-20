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Рада направила в КС проект конституционных изменений

Здание Конституционного суда Украины
14:23 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: www.facebook.com/ConstitutionalCourtofUkraine

Новости Украины: Верховная Рада направила в Конституционный суд законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно курса Украины на членство в ЕС и НАТО.

Верховная Рада включила в повестку дня сессии и направила в Конституционный суд (КС) президентский законопроект (№9037) о внесении изменений в Основной закон в части закрепления стратегического курса Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО.

За включение в повестку дня сессии законопроекта и направление законодательной инициативы в КС на пленарном заседании парламента в четверг проголосовали 321 народных депутатов. Проголосовали "за" все фракции и депутатские группы парламента, за исключением фракции "Оппозиционный блок".

Согласно процедуре, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины может быть рассмотрен Верховной Радой только при наличии вывода Конституционного суда относительно соответствия инициативы требованиям ст.157 и 158 Основного закона.

После получения выводов КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, парламент может голосовать за него для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена Конституцией Украины.

Согласно предложенным изменениям, в полномочиях Верховной Рады будет "реализация стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора".

Президент Украины станет гарантом реализации стратегического курса государства на членство в ЕС и НАТО. А Кабинет министров страны, в свою очередь, должен будет обеспечивать реализацию стратегического курса на членство Украины в этих организациях.

При этом в преамбуле к конституционными изменениями предлагается закрепить, что Верховная Рада подтверждает "европейскую идентичность Украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".

Кроме того, глава государства предлагает из переходных положений Конституции исключить норму о том, что "использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой".

В этом контексте, обращаясь ранее в четверг к парламенту с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины, П.Порошенко отметил, что предложенным им законопроектом "из Конституции предлагается вычеркнуть норму, которая позволяет базирование Черноморского флота (РФ – прим. ред) в Украине"."После того как вернем Крым, российской базы в Севастополе больше не будет!", - заявил глава Украинского государства.

Президентский законопроект был зарегистрирован в парламенте в понедельник, 3 сентября. Президент Украины Петр Порошенко требует от руководства Минобороны страны и Вооруженных сил нестандартных и асимметричных ответов на любые сценарии и планы противника, скорейшего завершения перехода на стандарты НАТО, а также анонсировал ряд укрепляющих обороноспособность государства мер.

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Новости Украины, Верховная Рада, Законопроект, Изменения, Конституционный Суд Украины, Конституция Украины, Членство в ЕС, Членство в НАТО.
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