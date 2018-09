Послы Канады и Британии осудили запрет русского языка во Львове

Посол Канады в Украине Роман Ващук раскритиковал принятие Львовским областным советом решения о введении моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области.

The Lviv oblast ban as formulated is narrow-minded, discriminatory and #justplaindumb. And I say this as a diasporic native speaker of Ukrainian, and consistent advocate of affirmative action for cultural products in that language - but also #diversity https://t.co/ywDjnOSUeM

— Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 19 сентября 2018 г.