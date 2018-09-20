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Послы Канады и Британии осудили запрет русского языка во Львове

Роман Ващук
15:40 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: По мнению канадского посла Романа Ващука, запрет русскоязычного культурного продукта во Львовской области это глупость и дискриминация.

Посол Канады в Украине Роман Ващук раскритиковал принятие Львовским областным советом решения о введении моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области.

 

"Принятый во Львовской области запрет в сформулированном виде недалекий, дискриминационный и просто глупый. И я говорю это как носитель языка украинского языка в диаспоре и последовательный защитник утверждения культурного продукта на этом языке, но также и разнообразия", - написал Р.Ващук в своем микроблоге в соцсети Twitter. Его поддержала посол Великобритании в Украине Джудит Гоф. "Не могу не согласиться. Львовская область, ты можешь быть лучше, чем сейчас демонстрируешь… (И я говорю это, как фанат и изучающая как украинский, так и русский языки)", - написала она в своем микроблоге в Twitter.

Решение "установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины" на заседании 18 сентября поддержали 57 депутатов облсовета из 84.

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Новости Украины, Канада, Львов, Роман Ващук, Русский язык, Украина.
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