Послы Канады и Британии осудили запрет русского языка во Львове

Посол Канады в Украине Роман Ващук раскритиковал принятие Львовским областным советом решения о введении моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области.

The Lviv oblast ban as formulated is narrow-minded, discriminatory and #justplaindumb. And I say this as a diasporic native speaker of Ukrainian, and consistent advocate of affirmative action for cultural products in that language - but also #diversity https://t.co/ywDjnOSUeM — Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 19 сентября 2018 г.

"Принятый во Львовской области запрет в сформулированном виде недалекий, дискриминационный и просто глупый. И я говорю это как носитель языка украинского языка в диаспоре и последовательный защитник утверждения культурного продукта на этом языке, но также и разнообразия", - написал Р.Ващук в своем микроблоге в соцсети Twitter. Его поддержала посол Великобритании в Украине Джудит Гоф. "Не могу не согласиться. Львовская область, ты можешь быть лучше, чем сейчас демонстрируешь… (И я говорю это, как фанат и изучающая как украинский, так и русский языки)", - написала она в своем микроблоге в Twitter.

Решение "установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины" на заседании 18 сентября поддержали 57 депутатов облсовета из 84.