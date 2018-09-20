Конфликт НАБУ и САП: прокуратура передала дело в СБУ
Новости Украины: Материалы дела по конфликту между работниками САП и НАБУ переданы в СБУ для дальнейшего досудебного расследования.
Прокуратура Киева передала в Службу безопасности материалы уголовного производства в отношении конфликта между работниками Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро, который произошел 19 сентября.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
Отмечается, что прокуратурой принято решение о передаче материалов уголовного производства в отношении инцидента у САП для дальнейшего досудебного расследования.
"Ведомости по факту превышения власти, сопровождавшееся насилием в отношении работника Генеральной прокуратуры Украины с причинением последнему телесных повреждений, внесены в ЕГРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 365 УК Украины", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что процессуальное руководство в указанном уголовном производстве будет осуществлять столичная прокуратура.
Ранее Шевченковское райуправление милиции Киева зарегистрировало уголовное производство по факту превышения власти в связи с конфликтом между сотрудниками Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры.
Ранее, 19 сентября, руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что Управление госохраны выявило кабель для прослушивания, который из здания "Охматдета" прокладывали в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Он намекнул, что за этим может стоять НАБУ.
В НАБУ информацию о "прослушке" назвали фейком.
Также Холодницкий обвинил спецназ Национального антикоррупционного бюро в том, что они избили его водителя. В САП утверждают, что служащие НАБУ имели при себе оружие.
По словам руководителя САП, водителя госпитализировали с переломом руки.
В антикоррупционной прокуратуре сообщают, что в связи с указанными событиями открыли ряд уголовных производств из-за совершения тяжких должностных преступлений.