Паспортный скандал: Климкин заявляет, что его не услышали

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что в Венгрии не услышали его позицию по поводу призывов Генерального консульства Венгрии в Берегово на Закарпатье скрыть от украинских властей факт принятия в венгерское гражданство граждан Украины.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в микроблоге Twitter.

"Кажется, меня кое-кто в Украине и за рубежом не услышал. Проблемой на скандальном видео Генконсульства Венгрии в Берегово является не только раздача гражданства, а призыв скрыть это от Украины. Есть о чем говорить и мы будем действовать!" - подчеркнул Климкин.

Как сообщалось ранее, накануне в интернете появилось видео, на котором украинцам раздают венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям.

После этой процедуры, как можно увидеть на видео, якобы украинцев угощают бокалом шампанского в честь получения венгерского гражданства.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина неоднократно предупреждала Венгрию и отреагирует на выдачу венгерских паспортов. Также он намекнул, что Украина может выслать венгерского консула и заявил, что Украина не отступит в проведении проукраинской политики на Закарпатье.

В свою очередь, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто грозится прибегнуть к новым мерам по препятствию европейской и евроатлантической интеграции Украины.