На 90-м году жизни не стало бывшего премьер-министра Украины

На 90-м году жизни скончался бывший председатель Совета министров Украинской ССР, бывший премьер-министр Украины Виталий Масол, сообщает заместитель председателя Черниговского областного совета Арсен Дидур.

"Печальная новость. На 90-м году жизни скончался Виталий Андреевич Масол - известный государственный деятель и политик, мудрый, высокопрофессиональный и щедрый душой человек, которого я лично знал и уважал. Почетного гражданина Черниговской области, политика, возглавлявшего правительство двух стран - УССР и Украины, многие эксперты и сейчас считают наиболее профессиональным управленцем нашего государства", - написал А.Дидур в своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

В.Масол родился 14 ноября 1928 года. Был избран народным депутатом Украины I-II созывов Верховной Рады, занимал должность премьер-министра Украины с 16 июня 1994 г. по 6 марта 1995 г. Он также был председателем Совета министров Украинской ССР в 1987-1990 гг.

Премьерство Масола пришлось на сложный период трансформации общественно-политического строя, кризиса и развала единого союзного народнохозяйственного комплекса.

Биография Виталия Масола

Родился в семье сельских учителей. В 1951 году окончил механический факультет Киевского политехнического института. Квалификация — инженер-механик. Работал на Новокраматорском машиностроительном заводе в должности помощника мастера, мастера, начальника бюро технических разработок. С апреля 1951 года — заместитель начальника, затем начальник механического цеха, позже — заместитель главного инженера. С июля 1963 года — директор завода. С 1971 года — генеральный директор.

С сентября 1972 года — первый заместитель председателя Госплана УССР, с 16 января 1979 года — заместитель Председателя Совета Министров УССР, председатель Государственного планового комитета УССР. Член союзной правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Фото: resource.history.org.ua

10 июля 1987 года назначен председателем совета министров Украинской ССР. 23 октября 1990 года Верховная Рада Украины приняла его отставку.

По результатам парламентских выборов в 1990 году избран народным депутатом Украины. Работал в комиссии Верховной рады по вопросам планирования, бюджета, финансов и цен.

Фото: facebook.com/masol.vitaliy

По представлению президента Украины Леонида Кравчука был утвержден Верховной Радой 6 июня 1994 года на пост премьер-министра Украины. Подал в отставку в марте 1995 года, уже при Леониде Кучме.

Награжден двумя орденами Ленина (1966, 1986), Орденом Октябрьской Революции (1971), орденами За заслуги перед Украиной 3-й ст. (1997), князя Ярослава Мудрого 5-й ст. (1998) и др.

Как сообщалось ранее, 19 сентября в Киеве скончался украинский политик, журналист и писатель Виталий Шевченко. Виталий является отцом посла Украины в Канаде Андрея Шевченко. Он был Народным депутатом Украины в парламенте 2-го, 3-го, 4-го созывов. Занимал пост председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в 2005-2009 гг. Виталий Федорович – отец известного журналиста и политика, чрезвычайного и полномочного посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.