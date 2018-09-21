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Климкин назвал одну из ключевых тем, которую обсудят на Генассамблее ООН

Павел Климкин и Мустафа Джемилев
14:10 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: www.facebook.com/iryna.gerashchenko

Новости Украины: Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что одним из ключевых вопросов на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке будет ситуация в Азовском море.

Ситуация в Азовском море будет одним из ключевых вопросов, которые Украина будет продвигать во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Генеральная ассамблея. Это (ситуации в Азовском море – прим. ред) будет одним из ключевых вопросов, в том числе, которые мы будем продвигать", - сказал министр на брифинге в пятницу в Киеве.

При этом П.Климкин подчеркнул, что успех относительно ситуации в Азове находится в действиях Украины во всех плоскостях.

"Это безопасность и оборона. Мы должны фундаментально увеличить там наше присутствие…. Конечно, мы должны действовать политическим путем с нашими партнерами", - пояснил он.

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Он также напомнил, что в настоящее время осуществляется международный арбитраж относительно нарушения прав Украины "и в Черном море, и относительно Азовского моря, и относительно Керченского пролива, и относительно нелегального строительства Крымского моста".

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Новости Украины, Генассамблея ООН, Глава МИД Украины, Ключевой вопрос, Нью-Йорк, Павел Климкин, Ситуация в Азовском море.
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