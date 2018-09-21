Климкин назвал одну из ключевых тем, которую обсудят на Генассамблее ООН

Ситуация в Азовском море будет одним из ключевых вопросов, которые Украина будет продвигать во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Генеральная ассамблея. Это (ситуации в Азовском море – прим. ред) будет одним из ключевых вопросов, в том числе, которые мы будем продвигать", - сказал министр на брифинге в пятницу в Киеве.

При этом П.Климкин подчеркнул, что успех относительно ситуации в Азове находится в действиях Украины во всех плоскостях.

"Это безопасность и оборона. Мы должны фундаментально увеличить там наше присутствие…. Конечно, мы должны действовать политическим путем с нашими партнерами", - пояснил он.

Он также напомнил, что в настоящее время осуществляется международный арбитраж относительно нарушения прав Украины "и в Черном море, и относительно Азовского моря, и относительно Керченского пролива, и относительно нелегального строительства Крымского моста".