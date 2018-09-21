Кучма рассказал, кто должен идти в президенты Украины

Второй президент Украины (1994–2005) Леонид Кучма считает, что Украинское государство должны возглавлять молодые люди.

"Я думаю, что надо давать дорогу молодым. К сожалению, когда ведешь дискуссию в этом направлении, никто однозначно не может сказать: кто будет лучше – тот или иной. В этом наша проблема", - сказал он на пресс-конференции в Днепре в пятницу.

Отвечая на вопрос о предстоящих изменениях в Конституцию Украины, Л.Кучма сказал: "Надо научиться жить по той Конституции, которая есть".

"Каждый политик, который приходит, начинает с того, что надо менять Конституцию. Да научитесь работать по этой", - сказал Л.Кучма.

Вместе с тем он отметил, что жизнь вносит коррективы, и стране необходимы изменения.

Второй президент Украины принял участие в работе ученого совета Днепропетровского национального университета, который он окончил в 1960 году. Также в Университете Альфреда Нобеля он вручил 5 стипендий лучшим студентам.

Визит президента закончится встречей с его однокурсниками во Дворце студентов Днепропетровского национального университета.