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Глава КИУ назвал ключевые задачи нового состава ЦИК

Здание ЦИК
16:40 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель сообщил, что главной задачей для нового состава ЦИК должно стать назначение выборов в ОТГ.

Первоочередными задачами для новоизбранного состава Центральной избирательной комиссии должна стать разблокировка процесса назначения выборов в объединенных территориальных громадах. Об этом заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, сообщается на странице КИУ в Facebook.

"Первоочередной задачей для обновленного состава ЦИК должно стать разблокирование выборов в более 100 объединенных территориальных громадах. Решение, которое принимал предыдущий состав Центризбиркома, является не только юридически необоснованным, но и препятствует осуществлению избирательных прав граждан", - отметил Кошель.

Кроме того, по его мнению, среди приоритетов нового ЦИК должны стать реформа самой комиссии, активное участие в разработке изменений в избирательное законодательство и разработке механизмов противодействия вмешательству России в избирательные процессы.

"В настоящий момент крайне важно принять изменения в Закон "О выборах Президента Украины", которые повысят прозрачность финансирования избирательной кампании, существенно уменьшат количество рекламы на выборах, законодательно урегулировать вопрос противодействия подкупу избирателей", - убежден Кошель.

Рада проголосовала за новый состав ЦИК

Как сообщалось, Верховная Рада 20 сентября избрала 14 новых членов Центральной избирательной комиссии, предварительно уволив 13 членов из старого состава ЦИК, срок полномочий которых истек. 18 сентября парламент принял внесенный закон "О внесении изменения в статью 6 Закона Украины "О Центральной избирательной комиссии" и увеличил количественный состав ЦИК с 15 до 17 человек.

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Новости Украины, Выборы в ОТГ, Назначение выборов, ОТГ, Приоритет, ЦИК Украины.
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