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Сытник прокомментировал исчезновение мобильного телефона Онищенко

Артем Сытник
10:08 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: www.facebook.com/pg/nabu.gov.ua

Новости Украины: Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник опроверг информацию, что мобильный телефон по делу нардепа Александра Онищенко пропал.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник опровергает, что в деле народного депутата Александра Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению государственных средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргазвыдобування", детективы НАБУ потеряли вещественное доказательство - мобильный телефон. Об этом Сытник заявил в интервью телеканалу UA: Перший.

В частности, директор НАБУ опровергает, что речь идет о мобильном телефоне самого Онищенко.

"Это не правда. В рамках этого дела было изъято много техники. Впоследствии выяснилось, что когда было решение суда о возвращении свидетелю телефона, то выяснилось, что его нет", - сказал он.

Также он добавил, что сейчас управлением внутреннего контроля НАБУ зарегистрировано уголовное производство и выясняется, куда исчез этот телефон, "если будет установлена вина сотрудников НАБУ, то будут приняты меры реагирования, в том числе криминального характера".

САП завела дело по разглашению Сытником Омеляну данных об обыске

Онищенко является фигурантом дела об организованной преступной группировке, которая нанесла государству ущерб на сумму свыше 3 млрд грн. Верховная Рада лишила его депутатской неприкосновенности, а также проголосовала за задержание и арест. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, бежал из Украины.

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Новости Украины, Артем Сытник, Глава НАБУ, Дело Александра Онищенко, Мобильный телефон.
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