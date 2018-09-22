Сытник прокомментировал исчезновение мобильного телефона Онищенко

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник опровергает, что в деле народного депутата Александра Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению государственных средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргазвыдобування", детективы НАБУ потеряли вещественное доказательство - мобильный телефон. Об этом Сытник заявил в интервью телеканалу UA: Перший.

В частности, директор НАБУ опровергает, что речь идет о мобильном телефоне самого Онищенко.

"Это не правда. В рамках этого дела было изъято много техники. Впоследствии выяснилось, что когда было решение суда о возвращении свидетелю телефона, то выяснилось, что его нет", - сказал он.

Также он добавил, что сейчас управлением внутреннего контроля НАБУ зарегистрировано уголовное производство и выясняется, куда исчез этот телефон, "если будет установлена вина сотрудников НАБУ, то будут приняты меры реагирования, в том числе криминального характера".

Онищенко является фигурантом дела об организованной преступной группировке, которая нанесла государству ущерб на сумму свыше 3 млрд грн. Верховная Рада лишила его депутатской неприкосновенности, а также проголосовала за задержание и арест. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, бежал из Украины.